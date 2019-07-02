Названы лучшие комедии мира с высоким рейтингом 1 2.07.2019, 17:33

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Одна из них - «Стражи Галактики».

Определить лучшие комедии мира непросто. С течением времени меняются представления о смешном, а фильмы, снятые в одной стране, не всегда кажутся смешными в других. Тем не менее сайты-агрегаторы составляют собственные рейтинги, учитывая отзывы профессионалов и кинолюбителей. Сайт nur.kz расскажет подробнее о комедиях с наиболее высоким рейтингом.

Сайт IMDb составил список, в который вошли самые смешные комедии. В нем 112 позиций. Замыкают перечень картины, у которых рейтинг 4,4 балла, а вверху — комедии с рейтингом более восьми баллов.

Топ комедий IMDb интересен тем, что, помимо баллов, выставленных пользователями, в нем показаны оценки, которые получил фильм по результатам обзора профессиональных изданий на сайте Metacritic. Первый использует десятибалльную систему для рейтинга картин, а Metacritic — 100-балльную. Так у посетителей есть возможность сравнить результаты, полученные картиной на двух сайтах, и принять решение о просмотре.

Вот комедии с высоким рейтингом, попавшие в список:

«Стражи Галактики» (2014)

Лучшие комедии возглавляет фильм, у которого 8,1 балла на IMDb и 76 баллов на Metacritic. В 2014 году «Стражи Галактики» стали самой прибыльной картиной «Марвел», собрав только в американском прокате $300 млн. Всего же в мировом прокате фильм заработал $774 млн, что в 4,5 раз больше его производственного бюджета.

По данным IMDb, картина получила 53 приза и претендовала на «Оскар» в двух номинациях. Ресурс поставил ее на 238-е место в топ-250 лучших картин всех времен. До выхода картины «Мстители: Война бесконечности» (2018) фильм имел самый высокий рейтинг на IMDb среди всех картин, выпущенных Marvel.

Четвертый фильм второй фазы расширенной киновселенной «Марвел» основан на комиксе 1969 года. Сюжет рассказывает о том, как появилась команда «Стражей Галактики». Картина начинается с похищения Питера Квилла с Земли и постепенно знакомит зрителя с ключевыми персонажами, которым суждено стать командой и спасти Вселенную.

«Дэдпул» (2016)

Сегодня «Дэдпул» — одна из самых прибыльных лент «Марвел», комедия с высоким рейтингом. У нее восемь баллов на IMDb и 65 на Metacritic. Но когда шла работа над фильмом, продюсеры компании Fox не верили в успех и выделили на съемки низкий для супергеройских фильмов бюджет — $58 млн. Райан Рейнольдс вынужден был оплачивать работу сценаристов из собственного кармана. Перед выходом в прокат «Дэдпул» получил рейтинг R из-за сцен насилия, что также должно было отрицательно повлиять на сборы.

Премьера состоялась в феврале 2016 года и была приурочена к 25-й годовщине выхода в свет комикса о Дэдпуле. За первый уик-энд фильм заработал $100 млн, установив рекорд среди картин с рейтингом R. Всего же в мировом прокате «Дэдпул» собрал в 13,5 раза больше, чем студия выделила на его производство — $783 млн.

Сюжет картины не отличается оригинальностью. Бывший спецназовец, больной раком, получает приглашение участвовать в секретном эксперименте, после которого приобретает способность к регенерации. Однако благодаря искрометному юмору, oстротам конкурентов из DC и высмеиванию явлений поп-культуры комедия пользовалась большой популярностью.

«Клуб “Завтрак”» (1985)

Перечисляя комедии, которые стоит посмотреть, специалисты непременно называют «Клуб “Завтрак”». Подростков американская киноиндустрия считала целевой аудиторией еще с 1950-х годов, но создавать для них комедии начала после успеха фильма «Клуб “Завтрак”». У картины 7,9 баллов на IMDb и 62 на Metacritic. В 2006 году журнал Entertainment Weekly поставил ее на первое место в списке 50 лучших фильмов о школе. При бюджете всего в $1 млн лента собрала в мировом прокате $51 млн.

Картина стала второй в режиссерской карьере Джона Хьюза, а многие критики признают ее лучшим его произведением. Сценарий Джон написал за два дня еще в 1982 году, но на его реализацию ушло несколько лет. Фильм является вторым в школьной трилогии, в которую входят «Шестнадцать свечей» (1984) (рейтинг — 7,4 на IMDb) и «Феррис Бьюллер берет выходной» (1986) (рейтинг — 7,8 на IMDb).

Сюжет рассказывает о группе школьников из вымышленного городка Шермер, которых за разные проступки администрация оставила на отработку в школьной библиотеке. Они принадлежат к различным школьным группировкам и никогда прежде не общались. Им предстоит пережить серию веселых приключений прежде, чем они начнут понимать друг друга.

«Типа крутые легавые» (2007)

В начале 2000-х комик Саймон Пегг и режиссер Эдгар Райт решили, что в британском кинематографе не хватает фильмов о полицейских. За 18 месяцев работы над сценарием они просмотрели сотни американских фильмов подобной тематики и опросили десятки реальных копов.

В результате получился фильм, в котором множество отсылок к реальной жизни или кино. Так, действие происходит в городке Сэндфорд. Это название используют британские полицейские для обозначения типичного населенного пункта во время учений. Одной из главных улиц Сэндфорда является Норрис Авеню, названная в честь Чака Норриса, сыгравшего техасского рейнджера, а фамилии жителей городка означают профессию или род деятельности.

Картина получила 7,9 балла в рейтинге IMDb и 81 на Metascore. При бюджете $12 млн, она заработала в прокате $80 млн.

Сюжет рассказывает о крутом полицейском из Лондона, которого отправляют в тихий городок, в котором много лет не было серьезных преступлений. В напарники ему дают местного бестолкового констебля. Но после прибытия героя в Сэнфорде начинается череда убийств, которые предстоит расследовать напарникам, попадающим в нелепые комические ситуации.

«Офисное пространство» (1999)

Иногда фильмы-комедии получают культовый статус вопреки результатам кассовых сборов. Так, картина «Офисное пространство» при бюджете в $10 млн принесла создателям в прокате лишь $12,8 млн. Компания Fox считала фильм убыточным, пока в 2000 году он не стал одним из самых продаваемых на DVD. К 2006 году было продано шесть миллионов копий на цифровых носителях. В 2001-м демонстрацию картины на канале Comedy Central посмотрели 1,4 млн человек. К 2003 году фильм на канале демонстрировался 35 раз.

В 2008-м журнал Entertainment Weekly поместил его под №5 в списке 25 великих комедий последних 25 лет. У фильма 7,8 баллов на IMDb и 68 на Metascore Режиссер Майк Джажд рассказывал, что после премьеры свое восхищение картиной при личной встрече или по телефону ему высказали Крис Рок, Мадонна и Джим Керри.

Сюжет рассказывает о буднях белых воротничков — программистов некой компании, которая занимается проблемой-2000. Менеджмент нанимает консультанта по эффективности, чтобы сократить штаты. Не выдержав стресса, один из сотрудников обращается к психоаналитику. Тот вводит его в гипноз, но внезапно умирает от сердечного приступа. Так и не выйдя из полусознательного состояния, герой возвращается на рабочее место, что вызывает множество смешных ситуаций.

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Сценаристы Джон Лукас и Скотт Мур написали сценарий, вдохновленные историей Триппа Винсона — друга продюсера Криса Бендера. Трипп пропал в Лас-Вегасе на собственной холостяцкой вечеринке, и единственное, что мог вспомнить, что очнулся в стрип-клубе, где охранники требовали оплатить большой счет.

Сценарий купила компания Warner за $2 млн. На съемки ушло $35 млн. Из-за ограниченного бюджета картину сняли за 15 дней. В мировом прокате «Мальчишник в Вегасе» собрал в 13 раз больше. Кассовые сборы составили $467 млн. Еще 8,6 млн копий было продано на DVD. По данным IMDb, картина получила 13 наград, среди которых «Золотой глобус». На ресурсе рейтинг фильма составляет 7,7 балла, а на Metascore — 73.

Сюжет рассказывает о друзьях, которые проснулись с похмельем после холостяцкой вечеринки и не могут вспомнить, куда исчез жених. Восстанавливая события прошедшей вечеринки, друзья встречаются с бандитами, продажными копами, Майком Тайсоном в надежде выяснить местонахождение виновника торжества.

«SuperПерцы» (2007)

Сценарий к фильму Сет Роген и Эван Голдберг начали писать еще в 13 лет, чтобы попробовать себя в сценарном мастерстве. Повзрослев, они убедили студию выделить бюджет $20 млн на съемки. Фильм стал дебютом Эммы Стоун в большом кино. Картина запомнилась тем, что нецензурные слова звучат с периодичностью 1,6 раза в минуту.

В мировом прокате картина собрала в 8,4 раза больше бюджета, заработав $169 млн. По данным IMDb, у фильма 11 призов. Его рейтинг на ресурсе составляет 7,6 балла, а на Metascore — 86.

Сюжет рассказывает о двух старшеклассниках Эване и Сете. Они друзья детства, и перед тем, как разъехаться по разным колледжам, приятели решают оттянуться на крутой вечеринке и потерять девственность. Проблема в том, что на вечеринке их никто не ждет, а внутренние комплексы мешают наладить контакт с девушками. Друзьям предстоит пройти нелегкий путь от ботанов к крутым парням, в которых влюбляются девчонки.

«Пипец» (2010)

Фильм, снятый по мотивам комикса Марка Миллара. Права на экранизацию Марк продал еще до выхода в свет книги. А имя главному герою позволил выбрать победителю благотворительного аукциона, который сам организовал. Фильм оказался вторым (после «Аватара») любимым фильмом так называемых видеопиратов. Его через торренты загружали 11,4 млн раз. По данным IMDb, картина заработала 19 кинопризов. Пользователи ресурса поставили ей 7,6 балла, а на Metascore у картины 66 баллов.

Сюжет рассказывает о влиянии комиксов на подростковую среду. Подросток Дэйв, начитавшись комиксов, заказывает себе костюм в интернет-магазине и отправляется на улицы бороться с преступностью. После первой схватки он попадает в больницу.

Подлечив раны, он снова ввязывается в драку и становится звездой YouTube. Его действия порождают подражателей, которые также попадают в неприятности. Дэйву предстоит пережить немало смешных приключений прежде, чем он поймет опасность супергеройских занятий.

«Пока не сыграл в ящик» (2007)

Сценарий к фильму Джастин Закхэм написал за две недели, но его реализация постоянно откладывалась. В 2006 году сценарий попал в Черный список лучших лент, которые не запущены в производство.

В оригинале название звучит как «Предсмертный список» — перечень желаний, которые человек составляет как обещание что-либо выполнить до смерти. Исполнитель одной из главных ролей Морган Фримен в одном из интервью признался, что пункт сыграть с Джеком Николсоном был в его «предсмертном списке».

При бюджете $45 млн картина собрала в прокате $175 млн. Ее рейтинг на IMDb — 7,4 балла, а на Metascore — 42.

Сюжет рассказывает о двух стариках Картере и Эдварде, которые попадают в одну больничную палату. Картер — автомеханик, которого навещают родные. Он составляет список того, чтобы хотел сделать перед смертью, но, узнав, что ему осталось совсем немного, забрасывает его, понимая, что нет средств осуществить задуманное.

Эдвард — одинокий миллионер — предлагает Картеру помочь реализовать его желания. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, которое изменит их и скрасит последние дни на Земле.

«Люди в черном» (1997)

Летом 2019 года в мировой прокат вышел фильм «Люди в черном: Интернэшнл» — четвертая по счету лента во франшизе, которая задумана как ее перезапуск. Фильм критики оценили как посредственный. На IMDb его рейтинг составляет 5,5 балла. А первая лента франшизы, вышедшая в 1997 году, пользовалась огромным успехом. Она собрала в прокате $589 млн, что в 6,5 раза больше ее производственного бюджета. По данным IMDb, фильм получил 21 кинопремию, в том числе «Оскар» за лучшую работу гримеров. На сайте его рейтинг составляет 7,3 балла, а на Metascore — 43.

Сюжет рассказывает о полицейском Джеймсе Эдвардсе, который после погони за одним из преступников получает приглашение на собеседование в таинственную организацию. Он узнает, что пришельцы уже давно заселили Землю, а организация «Люди в черном» следит за тем, чтобы они не беспокоили землян. Вместе с напарником ему предстоит найти монстра и предотвратить межгалактическую войну.

Комедии, лучшие из которых имеют высокие рейтинги на нескольких специализированных ресурсах, пользуются успехом у зрителей благодаря положительным эмоциям. За то, чтобы посмеяться над главными героями, посочувствовать ситуациям, в которые они попадают, зрители готовы платить деньги. Киноделам остается лишь создавать веселые шедевры вроде тех, что названы в статье.