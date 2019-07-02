Российские военные привели в боевую готовность комплексы С-400 в Крыму 12 2.07.2019, 17:40

4,212

Ситуация обостряется.

Российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в аннексированном Крыму, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа соседней России Вадим Астафьев. Об этом пишет сайт Крым.Реалии.

«В ходе практической части расчеты ЗРК С-400 «Триумф» совершили марш в назначенный позиционный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение», – цитирует Астафьева российское информагентство «Интерфакс».

По информации российских военных, зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками.

На данный момент нет комментариев соответствующих ведомств Украины относительно этой информации.

В январе 2018 года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». В сентябре такие же комплексы разместили и в Евпатории. В конце ноября 2018 года в Джанкое на боевое дежурство заступил четвертый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400.

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

В Украине 1 июля начались украинско-американские учения «Си Бриз-2019», которые будут проходить до 12 июля на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Военные учения «Си Бриз» проводятся между Украиной и США ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран. До аннексии Крыма в 2014 году учения проходили в том числе и на территории полуострова.