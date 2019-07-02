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Лукашенко прокомментировал скандальный закон о призыве

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  • 2.07.2019, 18:07
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Диктатор заявил, что «служить должны все».

Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, которые наделали много шуму в обществе, передает БелТА.

«Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему, — сказал Александр Лукашенко. — В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину».

Напомним, 26 июня «палата представителей» в первом чтении проголосовала за новый закон о призыве в армию. Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз. Также для «уклонистов» закроют границу.


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