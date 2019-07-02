Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров с Китаем 2.07.2019, 18:22

Однако президент США заявляет, что соглашения «50 на 50» не будет.

Президент США по итогам встречи на саммите G20 с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня заявил о возобновлении торговых переговоров с Китаем, сообщило Reuters 2 июля, пишет "Гордон".

1 июля Дональд Трамп рассказал журналистам, что торговые переговоры с Китаем уже ведутся, при этом любая сделка с КНР "должна быть несколько склонена в пользу Соединенных Штатов".

Американский президент отметил, что переговорщики от двух стран "много говорят по телефону, а также встречаются", и, по сути, у США "есть все шансы на сделку". По словам Трампа, очевидно, нельзя заключить соглашение "50 на 50", поэтому у США должно быть немного больше преимуществ, чем у КНР.