закрыть
2 июля 2019, вторник, 19:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп заявил о возобновлении торговых переговоров с Китаем

  • 2.07.2019, 18:22

Однако президент США заявляет, что соглашения «50 на 50» не будет.

Президент США по итогам встречи на саммите G20 с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня заявил о возобновлении торговых переговоров с Китаем, сообщило Reuters 2 июля, пишет "Гордон".

1 июля Дональд Трамп рассказал журналистам, что торговые переговоры с Китаем уже ведутся, при этом любая сделка с КНР "должна быть несколько склонена в пользу Соединенных Штатов".

Американский президент отметил, что переговорщики от двух стран "много говорят по телефону, а также встречаются", и, по сути, у США "есть все шансы на сделку". По словам Трампа, очевидно, нельзя заключить соглашение "50 на 50", поэтому у США должно быть немного больше преимуществ, чем у КНР.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип