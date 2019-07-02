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СМИ: Европарламент может возглавить уроженец Украины

  • 2.07.2019, 18:35
Сергей Станишев

Сергей Станишев может стать первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине.

Болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно - Херсона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине", - отметил в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Сергей Станишев - болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 - июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП).

Родился в украинском городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Россию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

По последним данным о договоренностях лидеров ЕС, Европейский парламент будет возглавлять представитель социалистов в течение первой половины мандата, а немецкий депутат Манфред Вебер возьмет на себя председательство в другой.


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