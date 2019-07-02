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Владелец записи первых шагов человека на Луне может стать миллионером

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  • 2.07.2019, 18:46
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Sotheby's выставит на аукцион редкую видеозапись первых шагов Нила Армстронга.

Материал, которым владеет Гэри Джордж, поистине уникален. По свидетельству аукционистов, он может заработать на видеозаписях 2 миллиона долларов, сообщает «Вокруг света».

Среди старых пленок есть и та, редчайшая, на которой зафиксированы первые шаги Нила Армстронга по лунной поверхности, снятые астронавтом в рамках миссии «Аполлон-11» 50 лет назад. После выхода человека на Луну 20 июля 1969 года, записи тщательно изучались.

Среди множества роликов три были особенными

В 1976 году студент колледжа Гэри Джордж, будучи в те годы стажером NASA, приобрел на государственном аукционе грузовик с видеопленками за 218 долларов. Среди 1100 роликов оказались три, содержащие свидетельства покорения Луны астронавтами.

Долгое время в NASA считали эти записи безвозвратно утерянными. А в преддверии 50-летнего юбилея миссии «Аполлон-11» решили разыскать.

Оживились и коллекционеры, готовые сегодня платить баснословные суммы за раритеты, связанные с освоением космоса. В 2017 на аукционе Sotheby’s за 1,8 млн долларов была продана сумка Армстронга с образцами лунной пыли.

Предвидения отца стали реальностью

Теперь Гэри Джорджу – 65. Он работает инженером-механиком в Лас-Вегасе. И у него есть все шансы, чтобы несказанно разбогатеть.

Аукционисты предполагают, что ленты бывшего стажера будут проданы на аукционе в Нью-Йорке, посвященном миссии «Аполлон-11», за 2 миллиона долларов. Однако подробности финансовых условий держатся в секрете.

Когда-то отец Джорджа предположил, что со временем эти ролики обретут невероятную ценность. Продав большую часть записей телеканалам, парень оставил себе те, что содержат легендарные моменты освоения Луны. И в течение 43 лет они следовали за ним по стране.

В 2006 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства решило разыскать раритетные кадры. В 2008-м Джордж встретил друга из NASA, и тот сказал, что ему поручено найти потерянные видеозаписи.

Друг тогда сказал Гэри Джорджу: «Похоже, мы потеряли наши оригинальные ленты с «Аполлона-11».

На что Джордж, потягивая пиво, ответил: «Черт, они ведь у меня».

Ранее он не видел, что содержат ролики. Бывший стажер посетил студию в Калифорнии, где наконец посмотрел те редкие кадры. На старых пленках ожили изображения, зафиксированные камерой, которая по сей день остается на поверхности Луны.


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