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Эксперимент продолжается: преподователь «методом тыка» набрал на ЦТ 34 балла по китайскому

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  • 2.07.2019, 18:54

Сергей Ольшевский китайского не знает.

Как сообщал сайт Сharter97.org, руководитель проекта "Народный учебник" Сергей Ольшевский методом тыка сдал централизованные тестирования по математике, физике, русскому и китайскому языку. Одни бланки заполнял “лесенкой”, другие методом “малой волны”. Сейчас ему начали приходить результаты.

Cергей Ольшевский набрал 25 по русскому, 49 по математике.

Cегодня стало известно о том, что он набрал 34 балла по китайскому. При этом китайского языка Ольшевский не знает.


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