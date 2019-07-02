Эксперимент продолжается: преподователь «методом тыка» набрал на ЦТ 34 балла по китайскому 4 2.07.2019, 18:54

Сергей Ольшевский китайского не знает.

Как сообщал сайт Сharter97.org, руководитель проекта "Народный учебник" Сергей Ольшевский методом тыка сдал централизованные тестирования по математике, физике, русскому и китайскому языку. Одни бланки заполнял “лесенкой”, другие методом “малой волны”. Сейчас ему начали приходить результаты.

Cергей Ольшевский набрал 25 по русскому, 49 по математике.

Cегодня стало известно о том, что он набрал 34 балла по китайскому. При этом китайского языка Ольшевский не знает.