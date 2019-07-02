Эпитафия «Единой России» Леонид Гозман

2.07.2019, 18:59

Леонид Гозман

Отношение к партии власти в России варьируется от насмешливого равнодушия до отвращения.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В своей статье ««Единая Россия» — курс на перемены» Вы сказали, что хотели бы продолжить дискуссию не только с членами партии, но и с теми, кто разделяет взгляды ЕР и готов к совместной работе. Должен признать, что с первого момента создания «Единой России» она вызвала у меня исключительно негативные чувства, что я никогда не верил ни единому ее слову и, разумеется, никогда за ее кандидатов не голосовал. Но, наверняка, есть вопросы, по которым мы с большинством ЕР единомышленники. Например, не хотим мировой войны, не хотим техногенных и природных катастроф, хотели бы, чтобы все в нашей стране было благополучно и спокойно. Более того, вполне могу представить себе и совместную работу с членами «Единой России» — например, выталкивание застрявшей в снегу машины. Поэтому считаю, что Ваш призыв участвовать в дискуссии обращен и ко мне.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Судя по всему, Вы понимаете, что Ваша партия полностью обанкротилась. Не случайно все ваши кандидаты идут как, якобы, самовыдвиженцы, безуспешно пытаясь скрыть от избирателей свою партийную принадлежность. Отношение в обществе к «Единой России» варьирует от насмешливого равнодушия до отвращения, что, на мой взгляд, вполне заслуженно.

Дело не только в том, что как правящая партия (вы, разумеется, таковой не являетесь — у нас правит не партия, а узкий круг «стоящих у трона» — но несете на себе весь груз определения себя как правящей) вы в глазах населения ответственны за постоянно ухудшающееся качество жизни. Более серьезно, что с «Единой Россией» справедливо связывается постоянная ложь, лицемерие, хамство и коррупция. И хотя Вы и призываете своих «партийцев» — какова стилистика! — прислушиваться к людям и отвечать на их запросы и претензии, поведение функционеров Вашей партии свидетельствует о том, что они этого не только не делают, но делать и не собираются. Впрочем, это не удивительно — Вы лично предпочли проигнорировать обвинения в свой адрес, содержавшиеся в фильме «Он вам не Димон», который посмотрело, минимум, 30 миллионов человек, дав тем самым пример того, как реагировать на претензии общества — плевать и «уходить в несознанку»!

Только что разразился очередной скандал. У семьи главного единоросса по Москве Андрея Метельского злокозненный Навальный нашел имущества на шесть миллиардов. Немного. В долларах даже чуть не дотягивает до 100 миллионов. Всего-то лет за восемьсот зарплаты. В общем, не о чем и говорить.

Но господин Метельский решил высказаться и заявил, что все это принадлежит его маме и сыну и он к этому не имеет никакого отношения. Интересно, а Вы этому способны поверить? И кстати, соответствует ли традиционным ценностям, за спасение которых героически бьется наш президент, семья, в которой сын говорит, что не имеет отношения к делам матери, и он же, уже в качестве отца, фактически отрекается от сына? Это ведь, прости господи, уже какая-то нетрадиционная ориентация. В плохом смысле слова.

Не хочу Вас огорчать, уважаемый Дмитрий Анатольевич, но ничего у Вас не получится, в том числе, не получится и реформировать партию. И дело не только в провалах, лицемерии и вранье. Все даже серьезнее.

«Единая Россия» никогда не сможет превратиться во что-нибудь мало-мальски пристойное просто потому, что ничто, кроме, периодически, Ваших призывов — насколько серьезно к ним относятся в аппарате, судить Вам — ее к этому не побуждает. Обратных связей в виде выборов у нас, толком, нет. Вы либо назначаете победителя, ориентируясь на что угодно, только не на мнение людей — так появляются губернаторы, никогда не бывавшие в регионе, либо там, где возможности фальсификации не безграничны, идете на прямую уголовщину, как сейчас в Петербурге.

Суда у нас тоже нет — вы отдаете своих преступников прокуратуре лишь в исключительных случаях, когда они нарушили не законы страны, а ваши внутренние правила. И, естественно, вы отбираете худших. Среди ваших противников — цвет российской интеллигенции, среди поддерживающих вас — неудачники или, в лучшем случае, те, чьи достижения давно в прошлом. Или студенты-троечники, выходящие на митинг за зачет. Это с ними вы будете обеспечивать прорыв? Посмотрите на лица ваших функционеров — они отмечены печатью серости, цинизма, готовности к предательству. Вы правильно делаете, что не выводите их на дебаты — они к ним не способны.

«Единая Россия» обречена, Дмитрий Анатольевич. Понятно, что она никуда не уйдет, и будет держаться за власть до последнего. Но от выполненных в брежневской стилистике текстов — имею в виду Вашу статью — лучше не будет. Ничего, кроме насмешек не добьетесь.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»