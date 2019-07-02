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Правозащитники обжалуют решение по делу, которое «раскрыл» Лукашенко

  • 2.07.2019, 19:14

Юристы обратились в ООН.

Правозащитники подали в Комитет ООН по правам человека жалобу по делу об убийстве, "раскрытому" Александром Лукашенко. Подготовлено индивидуальное обращение от имени Юрия Иванова, которого 9 лет назад оправдали, а через 7 лет снова предъявили обвинение. В результате его признали виновным в убийстве знакомой.

Правозащитники утверждают, что в отношении Иванова был нарушен ряд статей Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщает bydc.info.

38-летняя Светлана Поддубская была убита в феврале 2009 года в коттедже в Могилеве — ей нанесли около 50 ножевых ранений. Подозреваемыми были 7 человек, но задержали ее 25-летнего знакомого Юрия Иванова. В итоге суд вынес ему оправдательный приговор.

В течение восьми лет родные Светланы добивались нового расследования убийства. Отец погибшей дошел до руководителя государства, и тот лично заинтересовался делом. Ранее оправданного Иванова нашли в России, задержали и предъявили новое обвинение. Ему дали 21 код колонии усиленного режима без права обжалования, а также присудили выплатить родным Светланы Поддубской 300 тысяч рублей.

Правозащитники утверждают, что оправдательные приговоры чрезвычайно редки в Беларуси, и если суд вынес его в отношении Иванова, на то были веские основания. Также юристы считают, что его задержание в России было незаконным, как и содержание под стражей, где его подвергали пыткам.

Принцип презумпции невиновности в отношении фигуранта этого дела был нарушен, так как представители власти не удерживались от высказываний о его виновности еще до окончания судебного процесса. Кроме того, Иванова лишили права апелляционного обжалования приговора.

Правозащитники будут помогать матери Иванова во время рассмотрения жалобы в Комитете по правам человека.


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