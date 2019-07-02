В Украину впервые могут поставить нефть из США 2.07.2019, 19:20

По информации трейдеров, «Укртатнафта» закупила 75 000 тонн американской нефти.

«Укртатнафта» закупила спотовую партию легкой нефти сорта Баккен из США. Это первая поставка американской нефти на украинский рынок, сообщает Argusmedia со ссылкой на информацию трейдеров, сообщает liga.net.

По информации издания, партия нефти объемов 75 000 тонн будет доставлена на танкере Wisdom Venture в порт Одессы 4 июля. Детали сделки не раскрываются.

Сырье поступит на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.

В планах «Укртатнафты» закупить еще одну танкерную партию американской нефти с поставкой в Одессу в августе, сообщили трейдеры.