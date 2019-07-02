Даешь рекрутов на 25 лет! Алесь Киркевич

2.07.2019, 19:29

Алесь Киркевич

Элементы концлагеря в отдельно взятой ІТ-стране в центре Европы не пройдут.

Незадолго до военного парада, посвященного Дню Независимости РБ и 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, граждан страны, особенно мужскую часть населения, сильно порадовали несколько раз.

Не могла оставить никого равнодушным информация о том, что в торжественных мероприятиях «впервые примет участие женский строевой расчет МВД». «Очаровательные представительницы органов внутренних дел и внутренних войск готовы представить свое ведомство во всей красе. Образ их продуман до мелочей», - констатировали в МВД и поделились пикантными подробностями: «Перед зрителями сотрудницы предстанут в форменных летних платьях с золотыми погонами и шляпах облегченной конструкции. Шились они по индивидуальным меркам из «дышащих» тканей. Чтобы обувь надежнее сидела на ноге, ее также несколько модернизировали: в модель черных кожаных туфель добавили ремешок типа «браслетик».

Строгие костюмы украсят белые ремни с кобурами и белоснежные шейные платки. Не последнее место отводится прическам и макияжу. Волосы у всех участниц аккуратно собраны в пучок. Что же касается макияжа, он неброский, но в тоже время подчеркивает главное «женское оружие» - глаза».

Не менее убедительным и лучезарным выдался репортаж агентства «Минск-Новости» с плаца Минской военной комендатуры, где вместе с мужчинами оттачивали праздничный строевой шаг и равнение в строю женщины-военнослужащие. Как признался начальник курса военного факультета Белорусской государственной академии авиации капитан Петр Кабанович, требования к девушкам такие же, как и к мужчинам: «Никаких поблажек и снисхождения к ним нет. Точно так же они должны поднимать ногу, держать равнение в шеренге. Им, конечно, тяжело. Кто-то больше подготовлен, кто-то меньше. А ведь нужно в конечном итоге добиться, чтобы у всех девчат были один подъем ноги, одно равнение, одно положение подбородка».

Чтобы от вооруженных глазами девчат с одинаковым положением подбородков не отставали и юноши, свой вклад в укрепление обороноспособности страны внесли народные избранники: депутаты обеих палат парламента как раз накануне празднования Дня Независимости подавляющим большинством голосов приняли законопроект с длинным названием «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». За сложной в представлении 18-летних парней, их матерей и девушек формулировкой прячется оскал хтонического чудовища, готового затянуть в свое чрево увесистую долю нашего генофонда.

Если говорить простыми словами, то речь идет об ужесточении правил призыва, ликвидации повторных отсрочек по причине обучения в вузах и ограничении выезда за границу для «уклонистов»… А, ну и еще без службы в армии теперь будет довольно проблематично сделать карьеру в госструктурах, МВД, КГБ, СК и т.д. Внешне все это напоминает попытку милитаризации общества, а кому-то вообще может показаться, что Беларусь готовится к войне. Скоро, может, и учебные сирены завоют каждую неделю, и в старых бомбоубежищах времен «холодной войны» стены покрасят да новые замки вставят. Я бы не удивился.

Читать умеешь - и то хорошо

Некоторые провластные медиаперсонажи, которые часто фигурируют на официальных каналах в качестве экспертов, уже высказались о недостаточности подобных мер. Например, представитель аналитического портала «Евразия. Эксперт» Петр Петровский отметил, что без прохождения срочной службы не стоит парней вообще в вузы брать. Не служил - забудь про диплом. А еще - в библиотеках можно читательский билет заменить на военный. Нет билета? Забудь про книжки. Читать умеешь - и то хорошо, поблагодари государство! Кстати, сам Петровский со всеми своими дипломами нигде никода не служил, но это дела не меняет. Главное, что про судьбы Родины думает.

Ситуация с законопроектом на самом деле абсурдна ровно настолько, насколько и закономерна для ритмов и правил, по которым живет наше государство. Вспомните ситуацию с призывом в 2000-х, когда в жизнь как раз вступало поколение «бэби-бума» 1980-х. Призывников было хоть пруд пруди. Тогда и власти, и военные всерьез обсуждали сокращение срока службы до одного года, а для обладателей дипломов о высшем образовании - до девяти месяцев. Тогда же появилась и служба в резерве. Страна на короткий период оказалась в уникальной ситуации: каждый год в экономику входило больше рабочих рук, чем отправлялось на пенсию.

Однако все когда-нибудь заканчивается. Где-то после 2010г. ситуация начала катастрофически меняться. Вот почему спустя годы пошел откат: после «либеральных» реформ системы призыва все возвращается на круги своя. Стоит ли говорить, что в «золотые» с точки зрения демографии времена стоило подумать о коренных реформах в армии, а не менять каждый раз законы, согласно тенденциям, которые не так уж и сложно просчитать. Наверное, дальновидность - все-таки не наш конек.

И в 2000-х, и тем более сейчас ясно одно: армия для большинства белорусских парней приоритетом в жизни не является. Бонусы и «плюшки» на «гражданке» намного слаще, а имиджевые провалы Минобороны (от суицидов до регулярных перлов ведомственного пресс-секретаря полковника Макарова) только подливают масла в огонь. Так вот, сегодня чиновники в погонах не придумали ничего лушче, чем попытаться «повернуть время вспять» и любой ценой получить надлежащее количество призывников. С «отодвинутой» на три года пенсией ведь очень похожая ситуация - это та же попытка воевать с демографией, фактически с природой, с помощью административных мер.

Даешь рекрутов на 25 лет!

Ну, хорошо, вот не возьмут парня без «срочки» на госслужбу. Не возьмут в милицию и в госконтроль. Думаете, это трагедия для большинства тинейджеров? На сайтах МВД полно обьявлений о вакансиях без условия службы в армии. Это называется кадровый голод. Ну и кому от этого будет хуже? С запретом на выезд за границу - еще интереснее. Сделает себе парень визу, поедет в Россию, а оттуда - куда угодно, хоть к черту на кулички.

Все, что нужно понимать про современные реалии и чего упорно не хотят понимать чиновники, - это простая истина. Мы живем не в СССР с «железным занавесом», а в абсолютно открытом всем ветрам мире. Останется человек в Беларуси, отслужит или нет, поедет на сбор цитрусовых в Португалию, будет работать в КГБ или дворником - все это произойдет только тогда, когда будет выгодно самому человеку. Элементы концлагеря в отдельно взятой ІТ-стране в центре Европы не пройдут.

Представьте себе того же «айтишника», который отучился пять лет, закончил параллельно кучу онлайн-курсов и уже готовится получать свои законные $1500 в месяц, а его одевают в сапоги на полтора года и командовать им будет офицер с очень средними баллами и способностями. Почему? Потому, что конкурс на многие специальности в Военную академию если не отсутствует, то крайне низок. А если наши соотечественники и офицерами быть не сильно хотят, что тогда говорить о рядовых?

Чиновники в погонах все еще думают категориями советской армии: вот танки идут, самолеты летят, девушки с «одним положением подбородка», начищенные пряжки и пуговицы «золотом горят…» Такая армия уже была - в СССР. Ее больше нет и никогда не будет. При этом остались полчища тыловиков, которые думают категориями складов, квартир, штатных расписаний, журналов и документооборота. Много призывников - сокращаем призыв. Мало - значит, нужно выдернуть из общества необходимое количество «мобилизационных ресурсов», всосать, будто черная дыра, не задумываясь о практическом смысле происходящего. В подобном зазеркалье можно функционировать и дальше. Тогда уже и «рекрутчину» на 25 лет возродить не мешало бы: чтобы к концу службы солдат не вспомнил уже ни своих родителей, ни родной улицы.

Вот и 3 июля, на параде в честь 75-летия освобождения республики, страна в очередной раз посмотрит на танки, самолеты, самоходки и марширующих в новых берцах защитников Отечества. Все красиво и вроде правильно. Только вот самолеты уже в основном российские. Какая у нас авиация? Транспортные самолеты, Су-25, пара МиГов и четыре Як-130, которые прибыли недавно в Лиду… Самая главная военная тайна сводится к тому, что большую серьезную армию, именно армию в традициях почившего СССР, Беларусь позволить себе не может. Остается только ее имитировать и использовать «главное «женское оружие» - глаза».

Потому что так надо

Ситуацию, несмотря на упущенные 25 лет, поменять все-таки можно, изменив концепт. Мы не Украина и не можем иметь такой армии, к слову, сейчас одной из лучших в Европе. Нам куда ближе опыт прибалтийских стран или той же Польши. На чем там делают акцент? Правильно, на войска территориальной обороны, которые будут в состоянии продержаться до прихода союзников (в их случае - войск НАТО). Фактически - это армия потенциальных партизан, мотивированных взрослых людей, которые умеют стрелять и знают основы тактики.

Условные члены эстонского «Кайтселийта» (добровольческое военизированное формирование) или литовского «Союза стрельцов» разбиты по территориальной или профессиональной принадлежности: в кварталах или на предприятиях. Раз в какое-то время они отправляются на сборы, чтобы под руководством закрепленных кадровых офицеров отрабатывать передвижение, стрельбу, медицину. Не будучи оторванными от жизни, семьи и карьеры, они стараются не забывать основы и учиться новому, чтобы в случае чего стать ядром боевой группы. Это как раз таки и есть не сильно затратный, но эффективный и реалистичный сценарий для эволюции и нашей армии.

Кажется, после 2014г. и событий в Украине все страны региона должны были сделать соответствующие выводы. А именно, что Родину защищать в первую очередь будут мотивированые и вооруженные патриоты. По причине малочисленности такой публики Крым «уплыл» к соседям. И по причине ее присутствия украинцам все же удалось отстоять Харьков, Одессу, Днепр. Без мотивированных патриотов армия автоматически превращается в скопление потенциальных предателей и дезертиров, отягощенных грудой металлолома, молниеносно переходящего в руки врага.

У нас после 2014-го как будто тоже задумались: новые тактические очки закупили, камуфляж стал приличнее. Однако базовую проблему - отношение к своей армии и то, что раньше называли «военно-патриотическим воспитанием» - похоже, решать никто не собирается. Куда проще запускать салюты на 3 июля, месить гусеницами столичный асфальт, выравнивать положение подбородков и выдумывать все новые и новые «рекрутские наборы». Почему? Потому что так повелось. Потому что красиво. Потому что так надо. Ну и вообще, ты сам хоть служил, чтобы тут вопросы задавать?

Алесь Киркевич, «БелГазета»