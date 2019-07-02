закрыть
2 июля 2019, вторник, 19:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Даешь рекрутов на 25 лет!

  • Алесь Киркевич
  • 2.07.2019, 19:29
Алесь Киркевич

Элементы концлагеря в отдельно взятой ІТ-стране в центре Европы не пройдут.

Незадолго до военного парада, посвященного Дню Независимости РБ и 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, граждан страны, особенно мужскую часть населения, сильно порадовали несколько раз.

Не могла оставить никого равнодушным информация о том, что в торжественных мероприятиях «впервые примет участие женский строевой расчет МВД». «Очаровательные представительницы органов внутренних дел и внутренних войск готовы представить свое ведомство во всей красе. Образ их продуман до мелочей», - констатировали в МВД и поделились пикантными подробностями: «Перед зрителями сотрудницы предстанут в форменных летних платьях с золотыми погонами и шляпах облегченной конструкции. Шились они по индивидуальным меркам из «дышащих» тканей. Чтобы обувь надежнее сидела на ноге, ее также несколько модернизировали: в модель черных кожаных туфель добавили ремешок типа «браслетик».

Строгие костюмы украсят белые ремни с кобурами и белоснежные шейные платки. Не последнее место отводится прическам и макияжу. Волосы у всех участниц аккуратно собраны в пучок. Что же касается макияжа, он неброский, но в тоже время подчеркивает главное «женское оружие» - глаза».

Не менее убедительным и лучезарным выдался репортаж агентства «Минск-Новости» с плаца Минской военной комендатуры, где вместе с мужчинами оттачивали праздничный строевой шаг и равнение в строю женщины-военнослужащие. Как признался начальник курса военного факультета Белорусской государственной академии авиации капитан Петр Кабанович, требования к девушкам такие же, как и к мужчинам: «Никаких поблажек и снисхождения к ним нет. Точно так же они должны поднимать ногу, держать равнение в шеренге. Им, конечно, тяжело. Кто-то больше подготовлен, кто-то меньше. А ведь нужно в конечном итоге добиться, чтобы у всех девчат были один подъем ноги, одно равнение, одно положение подбородка».

Чтобы от вооруженных глазами девчат с одинаковым положением подбородков не отставали и юноши, свой вклад в укрепление обороноспособности страны внесли народные избранники: депутаты обеих палат парламента как раз накануне празднования Дня Независимости подавляющим большинством голосов приняли законопроект с длинным названием «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». За сложной в представлении 18-летних парней, их матерей и девушек формулировкой прячется оскал хтонического чудовища, готового затянуть в свое чрево увесистую долю нашего генофонда.

Если говорить простыми словами, то речь идет об ужесточении правил призыва, ликвидации повторных отсрочек по причине обучения в вузах и ограничении выезда за границу для «уклонистов»… А, ну и еще без службы в армии теперь будет довольно проблематично сделать карьеру в госструктурах, МВД, КГБ, СК и т.д. Внешне все это напоминает попытку милитаризации общества, а кому-то вообще может показаться, что Беларусь готовится к войне. Скоро, может, и учебные сирены завоют каждую неделю, и в старых бомбоубежищах времен «холодной войны» стены покрасят да новые замки вставят. Я бы не удивился.

Читать умеешь - и то хорошо

Некоторые провластные медиаперсонажи, которые часто фигурируют на официальных каналах в качестве экспертов, уже высказались о недостаточности подобных мер. Например, представитель аналитического портала «Евразия. Эксперт» Петр Петровский отметил, что без прохождения срочной службы не стоит парней вообще в вузы брать. Не служил - забудь про диплом. А еще - в библиотеках можно читательский билет заменить на военный. Нет билета? Забудь про книжки. Читать умеешь - и то хорошо, поблагодари государство! Кстати, сам Петровский со всеми своими дипломами нигде никода не служил, но это дела не меняет. Главное, что про судьбы Родины думает.

Ситуация с законопроектом на самом деле абсурдна ровно настолько, насколько и закономерна для ритмов и правил, по которым живет наше государство. Вспомните ситуацию с призывом в 2000-х, когда в жизнь как раз вступало поколение «бэби-бума» 1980-х. Призывников было хоть пруд пруди. Тогда и власти, и военные всерьез обсуждали сокращение срока службы до одного года, а для обладателей дипломов о высшем образовании - до девяти месяцев. Тогда же появилась и служба в резерве. Страна на короткий период оказалась в уникальной ситуации: каждый год в экономику входило больше рабочих рук, чем отправлялось на пенсию.

Однако все когда-нибудь заканчивается. Где-то после 2010г. ситуация начала катастрофически меняться. Вот почему спустя годы пошел откат: после «либеральных» реформ системы призыва все возвращается на круги своя. Стоит ли говорить, что в «золотые» с точки зрения демографии времена стоило подумать о коренных реформах в армии, а не менять каждый раз законы, согласно тенденциям, которые не так уж и сложно просчитать. Наверное, дальновидность - все-таки не наш конек.

И в 2000-х, и тем более сейчас ясно одно: армия для большинства белорусских парней приоритетом в жизни не является. Бонусы и «плюшки» на «гражданке» намного слаще, а имиджевые провалы Минобороны (от суицидов до регулярных перлов ведомственного пресс-секретаря полковника Макарова) только подливают масла в огонь. Так вот, сегодня чиновники в погонах не придумали ничего лушче, чем попытаться «повернуть время вспять» и любой ценой получить надлежащее количество призывников. С «отодвинутой» на три года пенсией ведь очень похожая ситуация - это та же попытка воевать с демографией, фактически с природой, с помощью административных мер.

Даешь рекрутов на 25 лет!

Ну, хорошо, вот не возьмут парня без «срочки» на госслужбу. Не возьмут в милицию и в госконтроль. Думаете, это трагедия для большинства тинейджеров? На сайтах МВД полно обьявлений о вакансиях без условия службы в армии. Это называется кадровый голод. Ну и кому от этого будет хуже? С запретом на выезд за границу - еще интереснее. Сделает себе парень визу, поедет в Россию, а оттуда - куда угодно, хоть к черту на кулички.

Все, что нужно понимать про современные реалии и чего упорно не хотят понимать чиновники, - это простая истина. Мы живем не в СССР с «железным занавесом», а в абсолютно открытом всем ветрам мире. Останется человек в Беларуси, отслужит или нет, поедет на сбор цитрусовых в Португалию, будет работать в КГБ или дворником - все это произойдет только тогда, когда будет выгодно самому человеку. Элементы концлагеря в отдельно взятой ІТ-стране в центре Европы не пройдут.

Представьте себе того же «айтишника», который отучился пять лет, закончил параллельно кучу онлайн-курсов и уже готовится получать свои законные $1500 в месяц, а его одевают в сапоги на полтора года и командовать им будет офицер с очень средними баллами и способностями. Почему? Потому, что конкурс на многие специальности в Военную академию если не отсутствует, то крайне низок. А если наши соотечественники и офицерами быть не сильно хотят, что тогда говорить о рядовых?

Чиновники в погонах все еще думают категориями советской армии: вот танки идут, самолеты летят, девушки с «одним положением подбородка», начищенные пряжки и пуговицы «золотом горят…» Такая армия уже была - в СССР. Ее больше нет и никогда не будет. При этом остались полчища тыловиков, которые думают категориями складов, квартир, штатных расписаний, журналов и документооборота. Много призывников - сокращаем призыв. Мало - значит, нужно выдернуть из общества необходимое количество «мобилизационных ресурсов», всосать, будто черная дыра, не задумываясь о практическом смысле происходящего. В подобном зазеркалье можно функционировать и дальше. Тогда уже и «рекрутчину» на 25 лет возродить не мешало бы: чтобы к концу службы солдат не вспомнил уже ни своих родителей, ни родной улицы.

Вот и 3 июля, на параде в честь 75-летия освобождения республики, страна в очередной раз посмотрит на танки, самолеты, самоходки и марширующих в новых берцах защитников Отечества. Все красиво и вроде правильно. Только вот самолеты уже в основном российские. Какая у нас авиация? Транспортные самолеты, Су-25, пара МиГов и четыре Як-130, которые прибыли недавно в Лиду… Самая главная военная тайна сводится к тому, что большую серьезную армию, именно армию в традициях почившего СССР, Беларусь позволить себе не может. Остается только ее имитировать и использовать «главное «женское оружие» - глаза».

Потому что так надо

Ситуацию, несмотря на упущенные 25 лет, поменять все-таки можно, изменив концепт. Мы не Украина и не можем иметь такой армии, к слову, сейчас одной из лучших в Европе. Нам куда ближе опыт прибалтийских стран или той же Польши. На чем там делают акцент? Правильно, на войска территориальной обороны, которые будут в состоянии продержаться до прихода союзников (в их случае - войск НАТО). Фактически - это армия потенциальных партизан, мотивированных взрослых людей, которые умеют стрелять и знают основы тактики.

Условные члены эстонского «Кайтселийта» (добровольческое военизированное формирование) или литовского «Союза стрельцов» разбиты по территориальной или профессиональной принадлежности: в кварталах или на предприятиях. Раз в какое-то время они отправляются на сборы, чтобы под руководством закрепленных кадровых офицеров отрабатывать передвижение, стрельбу, медицину. Не будучи оторванными от жизни, семьи и карьеры, они стараются не забывать основы и учиться новому, чтобы в случае чего стать ядром боевой группы. Это как раз таки и есть не сильно затратный, но эффективный и реалистичный сценарий для эволюции и нашей армии.

Кажется, после 2014г. и событий в Украине все страны региона должны были сделать соответствующие выводы. А именно, что Родину защищать в первую очередь будут мотивированые и вооруженные патриоты. По причине малочисленности такой публики Крым «уплыл» к соседям. И по причине ее присутствия украинцам все же удалось отстоять Харьков, Одессу, Днепр. Без мотивированных патриотов армия автоматически превращается в скопление потенциальных предателей и дезертиров, отягощенных грудой металлолома, молниеносно переходящего в руки врага.

У нас после 2014-го как будто тоже задумались: новые тактические очки закупили, камуфляж стал приличнее. Однако базовую проблему - отношение к своей армии и то, что раньше называли «военно-патриотическим воспитанием» - похоже, решать никто не собирается. Куда проще запускать салюты на 3 июля, месить гусеницами столичный асфальт, выравнивать положение подбородков и выдумывать все новые и новые «рекрутские наборы». Почему? Потому что так повелось. Потому что красиво. Потому что так надо. Ну и вообще, ты сам хоть служил, чтобы тут вопросы задавать?

Алесь Киркевич, «БелГазета»


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип