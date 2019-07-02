Правда ли, что красное вино полезно?2
- 2.07.2019, 19:49
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Небольшие порции алкоголя можно себе позволять — если тело принимает, а здоровье позволяет.
Многие думают, что красное вино полезно. Но научных доказательств этому нет, пишет сайт sharecare.com, (перевод - nn.by).
«С одной стороны, у тех, кто регулярно его пьет, проблем с сердцем действительно меньше. А что с другими органами, неясно», — говорит доктор медицины Патрисия Молина (Patricia Molina) из Центра здравоохранения Нового Орлеана (США), с которой беседовала журналистка издания.
Полезные качества красного вина
Много красного вина традиционно пьют в Средиземноморье. Но в том же регионе популярна так называемая «средиземноморская диета» — много овощей, рыбы, оливкового масла, мало «легких углеводов», благодаря чему люди там менее склонны к избыточному весу.
К тому же, хорошее красное вино пьют люди, которые могут себе это позволить — кто состоятелен и имеет доступ к качественной медицине.
В красном вине, действительно, содержится ресвератрол — естественный фенол, благотворно влияющий на работу сердца и сосудов. Но его недостаточно, чтобы выпитое вино позитивно сказалось на сердце.
Если же пить по паре бутылок в день, то влияние ресвератрола ваше сердце почувствует, вот только печень «спасибо» не скажет.
Между тем ресвератрол содержится не только в вине. Он есть в красном винограде и, соответственно, соке из красного винограда. А также в доступных в Беларуси малине, чернике, голубике, ежевике, клюкве, бруснике, а на юге Беларуси — в шелковице.
Есть ресвератрол также в арахисе и какао. Все эти эти продукты можно потреблять без вреда, который наносит здоровью алкоголь.
Вред от вина
К сожалению, вредят здоровью не только водка и плодово-ягодные вина, но и самое утонченное виноградное вино.
Доказано, что алкоголь увеличивает риск заболеть раком, диабетом, вызывает циррозы печени и воспаления поджелудочной железы, не говоря уже о психических проблемах.
Норма алкоголя
Врач Молина говорит, что небольшие порции алкоголя можно себе позволять — если тело принимает, а здоровье позволяет.
Но надеяться алкоголем вылечиться или застраховаться от болезней — нереально.