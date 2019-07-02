Правда ли, что красное вино полезно? 2 2.07.2019, 19:49

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Небольшие порции алкоголя можно себе позволять — если тело принимает, а здоровье позволяет.

Многие думают, что красное вино полезно. Но научных доказательств этому нет, пишет сайт sharecare.com, (перевод - nn.by).

«С одной стороны, у тех, кто регулярно его пьет, проблем с сердцем действительно меньше. А что с другими органами, неясно», — говорит доктор медицины Патрисия Молина (Patricia Molina) из Центра здравоохранения Нового Орлеана (США), с которой беседовала журналистка издания.

Полезные качества красного вина

Много красного вина традиционно пьют в Средиземноморье. Но в том же регионе популярна так называемая «средиземноморская диета» — много овощей, рыбы, оливкового масла, мало «легких углеводов», благодаря чему люди там менее склонны к избыточному весу.

К тому же, хорошее красное вино пьют люди, которые могут себе это позволить — кто состоятелен и имеет доступ к качественной медицине.

В красном вине, действительно, содержится ресвератрол — естественный фенол, благотворно влияющий на работу сердца и сосудов. Но его недостаточно, чтобы выпитое вино позитивно сказалось на сердце.

Если же пить по паре бутылок в день, то влияние ресвератрола ваше сердце почувствует, вот только печень «спасибо» не скажет.

Между тем ресвератрол содержится не только в вине. Он есть в красном винограде и, соответственно, соке из красного винограда. А также в доступных в Беларуси малине, чернике, голубике, ежевике, клюкве, бруснике, а на юге Беларуси — в шелковице.

Есть ресвератрол также в арахисе и какао. Все эти эти продукты можно потреблять без вреда, который наносит здоровью алкоголь.

Вред от вина

К сожалению, вредят здоровью не только водка и плодово-ягодные вина, но и самое утонченное виноградное вино.

Доказано, что алкоголь увеличивает риск заболеть раком, диабетом, вызывает циррозы печени и воспаления поджелудочной железы, не говоря уже о психических проблемах.

Норма алкоголя

Врач Молина говорит, что небольшие порции алкоголя можно себе позволять — если тело принимает, а здоровье позволяет.

Но надеяться алкоголем вылечиться или застраховаться от болезней — нереально.