закрыть
2 июля 2019, вторник, 20:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

  • 2.07.2019, 19:52
Владимир Плахотнюк

Арест наложили в связи с расследованием вывода средств из банковской системы Молдовы.

В Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру "Демпартии" Владимиру Плахотнюку.

Об этом сообщает Newsmaker.

Среди арестованного имущества - отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

Арест наложили в связи с расследованием вывода средств из банковской системы Молдовы.

В Национальном центре по борьбе с коррупцией уточнили, что арест наложен в связи с расследованием вывода средств из банковской системы Молдовы.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад была засекречена и хранится в Генеральной прокуратуре.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип