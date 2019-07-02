Зачем в уютных кабинетах местной вертикали принимаются такие решения ? 1 Павел Иванович

2.07.2019, 20:04

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Фото: ex-press.by

В Борисове народ «не умрет от любви» к власти.

Жильцов дома №4 по улице Ленинской обязывают в срок до 5 июля снести сараи, построенные некогда бывшей спичечной фабрикой (ныне ОАО «Борисовдрев») вместе с этим многоквартирным домом.

Сараи предназначались для нужд жильцов и были указаны в техническом паспорте жилого дома. Однако, по мнению отдельных представителей нынешней местной власти, эти сараи вовсе и не сараи даже, а «самовольно занятые земельные участки».

Вот так. Жили люди почти шестьдесят лет, пользовались сараями, которые возвела для них спичечная фабрика, и не чаяли грозы над своей головой. Но она разразилась. И все потому, что, наконец-то, у руля городской власти оказались компетентные чиновники, которые выяснили, что жильцы дома №4 по улице Ленинской десятилетиями самоуправствовали и самовольно (!) занимали построенные для них сараи.

Что греха таить, к кирпичным сараям, возведенным шесть десятилетий назад, многие жильцы за это время сделали деревянные пристройки и, таким образом, действительно самоуправствовали.

Как говорит многодетная мама, живущая в этом доме, Алеся Чернышева — именно ей было направлено предписание, касающиеся всех жильцов, — люди готовы избавиться от деревянных пристроек, однако просят оставить им кирпичные сараи, построенные спичечной фабрикой:

— Общая площадь нашей двухкомнатной квартиры 38,6, жилая — 27, 4 метров квадратных. У нас с мужем четверо детей. И вот сейчас все детские вещи, ходунки, коляски, ванночки мы должны перенести из сарая в квартиру. Вы представляете?

Журналисты уже писали об этом 16-квартирном доме. Люди там живут далеко не в идеальных условиях. Дом старый, в квартирах нет балконов, площадь комнат и кухонь весьма невелика, и потому сараи в этой ситуации — отнюдь не роскошь. Дом с многочисленными проблемами тепло- и водообеспечения, без централизованного газоснабжения, с изношенными коммуникациями; несколько лет назад сюда даже пришлось вызывать МЧС из-за короткого замыкания и вспыхнувшего огня на силовом щите.

Фото: ex-press.by

Сегодня дом уже не принадлежит ОАО «Борисовдрев». Ведомственное здание перешло в ведение государственного унитарного предприятия «Жилье». Решить проблемы старого дома УП «Жилье», похоже, не в состоянии. Даже возможности отремонтировать крышу, зияющую дырами, нет. Но вот на снос сараев «на самовольно занятых земельных участках» сил должно хватить точно.

Фото: ex-press.by

Ведь если жильцы дома, получившие предписание «возвратить самовольно занятые земельные участки путем сноса сооружений в срок до 5 июля 2019 года», сараи не снесут, это велено сделать УП «Жилье». При этом начальник Борисовского РУВД полковник милиции Денис Линник получил указание обеспечить общественный порядок. То есть, во избежание беспорядков сносить собираются под надзором милиции.

В этой ситуации особенно восхищает сказочная красота чиновничьей логики: за снос сараев, построенных спичечной фабрикой и некогда внесенных в техпаспорт жилого дома, средства решено взыскать с самовольных «захватчиков земель», то есть, с владельцев приватизированных квартир и квартиросъемщиков? Ну и что такого, что среди них есть люди разного возраста и пола, которые рушить кирпичные стены, возведенные спичечной фабрикой, при всем желании физически не смогут?

Зачем принимаются такие решения в уютных кабинетах местной вертикали? Какую цель преследуют?

Ведь констатировал недавно Лукашенко, обращаясь к вновь назначенным чиновникам высокого ранга: «И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам»…

Павел Иванович, ex-press.by