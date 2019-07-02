Что известно о пожаре на подлодке, где погибли 14 российских моряков 2.07.2019, 20:15

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Иллюстрационное фото

В Минобороны РФ не указали ни названия судна, ни точного места, где произошел пожар.

Cайт nv.ua рассказывает все, что известно о пожаре на подводной лодке в России, в результате которого погибли 14 российских моряков.

2 июля российский СМИ распространили сообщение Минобороны РФ о том, что 1 июля в результате пожара «на научно-исследовательском глубоководном аппарате» 14 моряков-подводников погибли из-за отравления продуктами горения.

В Минобороны РФ не указали ни названия судна, ни точного места, где произошел пожар, отметив лишь, что это произошло в «российских территориальных водах» и что на данный момент подлодка находится на военно-морской базе в Североморске.

В сообщении российского ведомства говорится, что подлодка, на которой произошел пожар, предназначена для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Согласно сообщению, возгорание началось в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования — ред.).

В российском Минобороны заявили, что очаг возгорания был ликвидирован «самоотверженными действиями команды». Ведомство не уточнило, сколько человек было на борту и выжил ли кто-то из них. Telegram-канал Baza сообщает, что пострадавшие в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море доставлены в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в городе Североморске. Туда же привезли тела погибших.

Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

РБК со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что пожар произошел 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как Лошарик. По данным источника, погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата. Эту информацию подтвердила и Новая газета.

Это — единственная существующая фотография «Лошарика». Лодка спущена на воду в 2003 году, но ее не фотографируют. Фото: «Радио Свобода» pic.twitter.com/56TkmXoU6A — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 2, 2019

Газета КоммерсантЪ сообщила, что информация о происшествии утром 2 июля появилась на сайте Североморск Life. «Есть информация о взрыве и пожаре», — говорилось в сообщении, которое на данный момент недоступно. Один из источников сообщил Североморск Life, что от 10 до 14 человек погибли, еще около пяти пострадали. Другой источник издания на Северном флоте рассказал, что проходили учения, отмечает Ъ. Главный редактор Североморск Life Евгений Карпов заявил Медузе, что удалил новость после того, как его попросили «убрать то сообщение и ссылаться на официальные источники». Он не сказал, кто ему звонил, но сообщил, что получил «комментарии» от пресс-службы флота. Первое сообщение на Североморск Life появилось примерно за пять часов до официального сообщения Минобороны РФ.

По данным Ъ, атомная глубоководная станция АС-12 Лошарик входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). Лошарик не оснащен вооружением. В состав экипажа входит 25 человек — все офицеры. В феврале 2012 года корабль прошел ремонт. В США предполагают, что этот аппарат может использоваться для повреждения подводных кабелей связи противника.