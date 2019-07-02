Карибский безвиз Леонид Фридкин

2.07.2019, 20:32

С белорусским паспортом так пока не получается...

Отечественная дипломатия добилась очередной «победы». Сегодня опубликовано Соглашение между правительствами Беларуси и Федерации Сент-Китс и Невис о взаимной отмене виз. Вероятно, безвиз с этим далеким государством, состоящим из двух островков в Карибском море, будет очень полезен белорусам – в дополнение к еще 44 странам (включая СНГ и Грузию), куда мы можем заглянуть без обременительных формальностей.

Говорят, пляжи там великолепные и погода круглый год прекрасная. К тому же Сен-Китс и Невис – наш важный экономический партнер. В Беларуси даже имеется одно совместное предприятие с капиталом из этой страны с солидным уставным фондом 859,4 тыс. долларов.

До недавних пор Сен Китс и Невис числился откровенным оффшором. Никаких налогов там нет, данные об отчетности и собственниках не раскрывались. За 200 долларов госпошлины плюс небольшая комиссия любой желающий мог открыть там фирму и использовать для любых надобностей. Но щупальца глобализации добрались и до этого укромного уголка. Под давлением стран ОЭСР властям Сен Китса пришлось подписать соглашение об обмене налоговой информацией (Automatic Exchange of Information,– AEOI), как и таким соседям как Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Бермудские, Багамские, Каймановы, Британские Виргинские и Сейшельские острова, Гренада, Кюрасао, Сент-Люсия, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и прочие. Благодаря AEOI сведения о любых операциях, проходящих через счета компаний, зарегистрированных в странах-участницах, становятся известными налоговым органам других стран-участниц.

Впрочем, Беларусь соглашение AEOI не подписывала. Вероятно, нашим компетентным органам неинтересно, что творят наши же граждане на дальних берегах. Правда, большинство из них, включая Сен-Китс и Невис числятся в списке юрисдикций, утвержденном Указом от 25.05.2006 № 353, операции с резидентами которых облагаются у нас 10-процентным оффшорным сбором.

Интересно, что Сен-Китс и Невис с 1984 года продает свое гражданство любому, кто инвестирует 300 000 долларов в фонд диверсификации сахарной промышленности или прикупит какую-нибудь недвижимость не менее чем на $ 400 тысяч. По-видимому, второй вариант любителям экзотики нравится больше: виллы и особняки на островках почти все раскуплены (по данным компании Henley Estates (www.sknevis.com), в основном россиянами и китайцами) и свободного места для застройки осталось немного. Впрочем, сенкитско-невисское законодательство позволяет новоиспеченным гражданам продавать свою недвижимость по истечении 5 лет, не утрачивая «паспорта с рыбками». Так что те, кто не успел, могут поймать шанс прикупить особнячок целиком или хотя бы долю – главное, чтобы не меньше установленного порога. Но с последним проблем не бывает – недвижимость тут в цене.

К тому же соглашение о безвизе позволяет белорусам находиться на Сен Китсе не более 30 дней подряд и, во всяком случае, не более 90 дней в году (как и жителям Сен-Китса у нас, если им здесь что-то понадобится). Но для опытных путешественников это не преграда.

Кстати, новые безвизовые возможности реализовывать не обязательно. Чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невиса даже не надо туда ездить. Достаточно заплатить, сколько полагается, – и через 6 месяцев паспорт вышлют по почте. Причем, в отличие от белорусского, паспорт Сен Китса дает право безвизового въезда в Евросоюз, Канаду, Великобританию и ряд других стран. С белорусским паспортом так пока не получается...

Леонид Фридкин, lbf-blog