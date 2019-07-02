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Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника

  • 2.07.2019, 20:37
Александар Пейович

В прошлом сезоне он занял шестое место в списке лучших бомбардиров сербского чемпионата.

Сегодня подпись под официальным контрактом с минским «Динамо» поставил сербский полузащитник Александар Пейович, сообщает официальный сайт клуба.

Александар родился в небольшом сербском городке Пожега, воспитанник местной команды «Слога». Первый профессиональный клуб — «Слобода» из Ужице. Именно за эту команду полузащитник провел больше всего игр за свою карьеру — 114. Также выступал за белградский «ОФК» и еще один клуб сербской Суперлиги — «Младость», цвета которой он защищал на протяжении практически трех лет.

Всего на его счету 109 матчей и 31 (22+9) балл по системе «гол+пас», весьма неплохая статистика. В прошлом сезоне Пейович занял шестое место в списке лучших бомбардиров сербского чемпионата.


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