Саммит ЕС определил новых европейских лидеров 1 2.07.2019, 20:51

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Официально кадровые решения должны быть одобрены Европарламентом 3 июля.

Страны ЕС официально выдвинули министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пост главы Еврокомиссии. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Как передает корреспондент DW в Брюсселе, за Урсулу фон дер Ляйен проголосовали 27 участников саммита - все, кроме Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Компромисс, устроивший всех

Ранее фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber), отказался от борьбы за пост. Его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент, прошедших в странах ЕС в конце мая, и хотела видеть своего представителя на посту главы ЕК. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств были категорически против кандидатуры Вебера.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс. В частности, в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов высказался председатель Евросовета Туск. В то же время против кандидатуры Тиммерманса выступают Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли копромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. Этим политиком и стала фон дер Ляйен.

Германский министр сменит Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Выдвиженцы на другие ключевые посты

Кроме того, после трехдневных переговоров главы государств и правительств ЕС определились с основными претендентами на другие ключевые европейские посты.

Так, Исполняющий обязанности премьера Бельгии Шарль Мишель должен сменить Дональда Туска в роли председателя Евросовета.

Испанский политик Жозеп Боррель, с 7 июня 2018 года занимающий должность министра иностранных дел в правительстве Педро Санчеса, как ожидается, станет новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вместо Федерики Могерини.

А француженка Кристин Лагард номинирована на пост нового главы Европейского центрального банка. С ноября 2011 года должность председателя фининститута занимал итальянец Марио Драги. С того же года Лагард являлась директором-распорядителем базирующегося в Вашингтоне Международного валютного фонда.

Официально кадровые решения саммита ЕС должны быть одобрены Европарламентом 3 июля. Если депутаты отклонят их, поиск кандидатов на ключевые посты начнется заново.