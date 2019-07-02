При пожаре на российской подлодке погибли семь капитанов первого ранга 2.07.2019, 21:17

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Также жертвами стали два Героя России.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были семь капитанов 1-го ранга, два Героя России, сообщает РБК.

Министр обороны доложил главе государству о происшествии. «В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших — семь капитанов первого ранга, двое Героев России. Это большая потеря», — сказал Путин. Он подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.

Президент принес соболезнования семьям погибших и поручил Шойгу оказать им помощь и поддержку.