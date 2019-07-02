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Дверной вопрос

  • 2.07.2019, 21:37
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Внесем изменения в законодательство, легализовав открывающиеся вовне двери?

Беларусь, как известно, «страна для жизни». Комфортная страна - все для блага человека, все во имя человека. Благодаря этому человек может расти духовно и личностно - например, посредством волонтерства на II Европейских играх, пишет «БелГазета».

Как это достигнуто? Просто: все живут по правилам. Правила, например, устанавливают, что двери в жилых помещениях должны открываться вовнутрь, как указано в техпаспорте. Изменить порядок открывания дверей без согласования с компетентными органами нельзя. Тем не менее граждане настойчиво и небезуспешно устанавливают в своих квартирах открывающиеся вовне металлические двери. Ставя тем самым под удар порядок и стабильность.

К чему это приводит, рассказала на прошлой неделе «Наша Нiва». Алексей Барматов из Лиды в 2016г. приобрел квартиру номер 25, где стояли двери, открывающиеся наружу. На Алексея подала в суд соседка из квартиры номер 26 Ирина Черных 83 лет. По ее словам, когда двери Алексея открываются наружу, она не может ни войти в свою квартиру, ни выйти из нее. «Я боюсь, что однажды он будет открывать двери, когда я буду стоять на площадке, и поломает мне все ребра ручкой своих дверей», - делится своими опасениями старушка. Ее можно понять: здоровье, возраст и т.п. Предсказуемо суд стал на сторону бабушки - в 2018г. Черных выиграла процесс.

Но можно понять и Алексея Барматова. В его подъезде внутрь открываются только одни двери - в квартире номер 26. Хуже того, Алексей уверяет «Нашу Нiву», что и в квартирах самих судей двери тоже открываются наружу. Барматов регулярно оплачивает выписываемые ему штрафы, но двери переставлять отказывается. Ему запрещено покидать пределы РБ и управлять автомобилем. Нарушил Барматов правила, пошел против закона. У вас, кстати, куда двери открываются?

Как решить эту проблему в масштабах страны? Внести изменения в законодательство, легализовав открывающиеся вовне двери? Слишком простой путь. И слишком долгий: наверняка он займет не один год, вызовет столкновение различных отраслевых лобби и жаркие споры в обществе, а мы ведь против раскачивания лодки, верно? Альтернатива только одна: Лукашенко должен разрешить социально опасный дверной вопрос. Даже название указа напрашивается - «О дальнейших мерах по упорядочению и совершенствованию направления открывания дверей в жилых помещениях». И Барматова можно будет амнистировать, а то и выпустить за границу.

Александр Григорьевич! Выборы скоро, прекрасный шанс показать, кто в стране хозяин, кто на лету схватывает народные просьбы и чаяния!


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