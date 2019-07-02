закрыть
2 июля 2019, вторник, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Туск: Ожидаю, что президентом Европарламента изберут представителя Восточной Европы

1
  • 2.07.2019, 21:38
Дональд Туск

Речь может идти об уроженце Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Дональд Туск заявил после завершения заседания внеочередного саммита ЕС.

"Я надеюсь, что представитель Восточной Европы будет избран президентом Европейского парламента", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президентом Европарламента имеет шансы стать болгарский евродепутат от группы социалистов Сергей Станишев, который является уроженцем Украины. По данным дипломатических источников, речь идет именно о нем, однако официальное решение по этому поводу ухвлить Европарламент.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип