Туск: Ожидаю, что президентом Европарламента изберут представителя Восточной Европы 1 2.07.2019, 21:38

Дональд Туск

Речь может идти об уроженце Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Дональд Туск заявил после завершения заседания внеочередного саммита ЕС.

"Я надеюсь, что представитель Восточной Европы будет избран президентом Европейского парламента", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президентом Европарламента имеет шансы стать болгарский евродепутат от группы социалистов Сергей Станишев, который является уроженцем Украины. По данным дипломатических источников, речь идет именно о нем, однако официальное решение по этому поводу ухвлить Европарламент.