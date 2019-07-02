закрыть
2 июля 2019, вторник, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Тунисе арестовали белорусов с паспортами разных стран

3
  • 2.07.2019, 21:42
  • 1,287

Их подозревают в шпионаже.

1 июля агентство «Tunis Afrique Presse» сообщило о задержании двоих белорусов, подозреваемых в шпионаже.

Тунисское радио «Mosaique» уточняет, что следствие против белорусов началось после того, как подозреваемые прибыли в Сфакс, второй по величине города страны, заселились в отель и отказывались пускать в номер кого-либо, в том числе обслугу, сообщает «Белсат».

После этого администрация отеля проинформировала спецслужбы, которые в течение двух недель проводили наблюдение, а позже получили от суда разрешение на то, чтобы войти и осмотреть помещение.

В комнате они нашли паспорта Украины, Польши и Мальдив, а также компьютеры, мобильные телефоны с сим-картами разных операторов и прочее электронное оборудование.

Пресс-секретарь суда в Сфаксе Мурад Турки рассказал журналистам, что оборудование и паспорта изъяты.

Прокуратура дала разрешение на арест задержанных.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отказался прокомментировать «Белсату» это дело.

«Сначала станьте журналистами с точки зрения МИД, потом с вами поговорим», – заявили нам в ведомстве.

В комментарии радио «Свобода» МИД рассказало о том, что знает о сообщении и «выясняет ситуацию».


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип