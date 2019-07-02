В Тунисе арестовали белорусов с паспортами разных стран

В Тунисе арестовали белорусов с паспортами разных стран3
- 2.07.2019, 21:42
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Их подозревают в шпионаже.
1 июля агентство «Tunis Afrique Presse» сообщило о задержании двоих белорусов, подозреваемых в шпионаже.
Тунисское радио «Mosaique» уточняет, что следствие против белорусов началось после того, как подозреваемые прибыли в Сфакс, второй по величине города страны, заселились в отель и отказывались пускать в номер кого-либо, в том числе обслугу, сообщает «Белсат».
После этого администрация отеля проинформировала спецслужбы, которые в течение двух недель проводили наблюдение, а позже получили от суда разрешение на то, чтобы войти и осмотреть помещение.
В комнате они нашли паспорта Украины, Польши и Мальдив, а также компьютеры, мобильные телефоны с сим-картами разных операторов и прочее электронное оборудование.
Пресс-секретарь суда в Сфаксе Мурад Турки рассказал журналистам, что оборудование и паспорта изъяты.
Прокуратура дала разрешение на арест задержанных.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз отказался прокомментировать «Белсату» это дело.
«Сначала станьте журналистами с точки зрения МИД, потом с вами поговорим», – заявили нам в ведомстве.
В комментарии радио «Свобода» МИД рассказало о том, что знает о сообщении и «выясняет ситуацию».