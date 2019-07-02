закрыть
2 июля 2019, вторник, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Cтудент узнал, что его обманом записали в БРСМ и потребовал вернуть деньги за взносы

2
  • 2.07.2019, 21:57

В университете отдавать деньги не хотят.

Роман — выпускник БГПУ, а еще, оказалось, член БРСМ. О последнем факте он долго не знал и, как уверяет, никогда не связывал себя членским билетом и другими обязательствами с этой общественной организацией. На протяжении последних трех недель Роман ходил по разным кабинетам и адресам, чтобы получить ответы на два вопроса: как он оказался в рядах БРСМ и каким образом вернуть членские взносы, которые без его ведома вычитали из стипендии, пишет tut.by.

«Я скептически отношусь ко всем околополитическим молодежным организациям»

В этом году Роман окончил факультет физического воспитания БГПУ, куда он поступил после училища олимпийского резерва. Еще месяц — и он отправится преподавать спортивные дисциплины детям. Но прежде чем покинуть родной педуниверситет, Роман хотел бы все-таки выяснить: как получилось, что без его ведома он стал членом молодежной организации?

О своей принадлежности к БРСМ студент узнал случайно еще в прошлом учебном году.

— Ситуация получилась довольно нелепой. У нас проходили соревнования по плаванию. За победу в них дают надбавку — 30 рублей, — рассказывает Роман. — Так как университет не может выдавать эти деньги наличными, он начисляет их на карточку. Мы снимаем эту сумму и передаем «платникам», если они победили.

В мае 2018-го Роману как раз начислили такую надбавку, которую он должен был отдать однокурснику. Раньше он никогда не проверял, сколько денег ему приходило на карту. Но в тот раз решил уточнить.

— Я никогда не тратил стипендию полностью, поэтому не обращал внимания, сколько именно денег мне начисляли. А тут были соревнования, мне сказали, что доплата будет 30 рублей. Проверил баланс — и по моим подсчетам вышло, что отдать я должен 27 рублей.

Чтобы выяснить, где затерялись три рубля, Роман решил взять выписку с лицевого счета. И обнаружил в ней строку, увидеть которую совсем не ожидал: взнос БРСМ, а напротив — те самые три рубля.

— Я очень удивился, потому что никогда в БРСМ не вступал — ни в школе, ни в училище, ни в университете. Мне не раз предлагали, но я отказывался. В училище с меня никаких денег не снимали, после поступления в вуз я заполнял анкету и указывал, что в БРСМ не состою. Даже маме звонил, уточнял, не подписывала ли она вместо меня какие-нибудь заявления в школе. Сказала, что нет.

После этого, рассказывает Роман, он пошел в деканат своего факультета. Там его отправили в первичную организацию БРСМ в университете.

— Мне сказали: информацию о том, что я состою в организации, им передал БРСМ Партизанского района города Минска. Отправили искать концы туда. Хотя в Партизанском районе я только прописан и никогда не ходил в этом районе в школу. Не знаю, откуда у них мои данные.

Тогда, год назад, в Партизанский районный комитет БРСМ Минска Роман не дошел и практически забыл о новом факте в своей биографии.

— Но недавно прочитал вашу статью про учеников гимназии и понял, что не у одного меня такая проблема. Почему бы не решить ее раз и навсегда? Тем более я очень скептически отношусь ко всем околополитическим молодежным организациям.

Роман решил вернуть взносы, которые он почему-то платил на протяжении нескольких лет.

«Списки на вступление формировали прошлые секретари, которые уже в университете не учатся»

Взнос в БРСМ составляет три рубля, его платят один раз в полгода. Если членом организации Роман стал после поступления в вуз, за три года на сокращенной форме обучения он, скорее всего, заплатил 18 рублей. Вернее, их просто вычли из его стипендии.

Сначала Роман направился в Партизанский районный комитет БРСМ. Там ему посоветовали все-таки обратиться в вуз, поскольку списки членов БРСМ формируются не из тех, кто прописан, а из тех, кто учится на территории района.

В БГПУ, по словам Романа, ему пояснили, что он является членом БРСМ с 2016 года, то есть с момента поступления в университет.

— Но найти заявление, которое я должен написать при вступлении, там не смогли. А люди, которые формировали списки на вступление в 2016-м, мол, в университете уже не учатся — так мне ответили.

В центральном комитете БРСМ, куда мы обратились за комментарием, предложили съездить в вуз вместе с лидером организации, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации на месте: мол, подобная ситуация требует детального разбирательства. Однако пока этого сделать нам не удалось из-за плотного графика первого секретаря ЦК БРСМ.

Как студент может узнать, состоит ли он в БРСМ (если вдруг забыл)?

— Заявление о приеме в ряды БРСМ хранится в районном комитете по территориальному принципу, — пояснили журналистам в пресс-службе союза. — Таким образом, если молодого человека принимали в организацию в школе, колледже, лицее, вузе, то его заявление хранится в районном комитете, к которому относится это учреждение образования. Если первичная организация вуза наделена правами районного комитета (РК) и молодой человек вступал в нее, значит, заявление и хранится в данной первичной организации с правами РК. В каждой первичной организации в обязательном порядке ведется книга учета членов БРСМ. В настоящее время идет заполнение электронной базы.

БИЮ— Если на каком-то этапе вдруг произошла ошибка, как вернуть членские взносы, которые высчитывались из стипендии?Б/иЮ

— Чтобы удерживать деньги по безналичному расчету, как в этой ситуации, необходимо личное заявление. Без личного заявления бухгалтерия учебного заведения не имеет права удерживать никакие денежные средства.

— Как можно выйти из организации, если взгляды и убеждения молодого человека изменились?

— В соответствии с Уставом выйти из организации можно через заявление в первичную организацию или районный комитет. Стать частью нашей команды можно ровно так же — через подачу заявления. И поверьте, ребят, у которых изменились взгляды в отношении Союза молодежи в пользу организации, значительно больше!

Пока Роман подал заявление на выход из организации. Вернуть деньги за членские взносы ему не удалось.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип