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Диетологи рассказали, какая еда поднимает настроение

  • 2.07.2019, 22:09

Поднять настроение и не дать депрессии победить помогут cемь лакомств.

Независимо от того, что является причиной депрессии, указанные ниже продукты могут помочь из нее выбраться. И даже если депрессия не пройдет полностью, настроение улучшится точно. Конечно, причины депрессии нужно устранять, и делать это лучше в сочетании с употреблением перечисленных ниже продуктов – тогда выход из депрессии будет быстрее и эффективнее. Поднять настроение и не дать депрессии победить помогут эти 7 лакомств, сообщает med2.

Ягоды. Земляника, малина, клубника, смородина — летом можно выбрать ягоды на свой вкус. Они содержат антиоксиданты и другие биологически активные вещества, которые улучшают настроение, а также благоприятно сказываются на состоянии кожи, ногтей и волос.

Шоколад — этот продукт содержит «гормон счастья». Однако это утверждение правдиво только для черного шоколада.

Солнечные апельсины — просто кладезь фолиевой кислоты и витамина С. А жизнерадостный цвет и бодрящий запах — дополнительные плюсы в пользу того, чтобы сделать себе утром стаканчик апельсинового фреша.

Лосось — очень вкусная и полезная рыба. Она богата жирными кислотами Омега-3, которые улучшают настроение и защищают кожу от преждевременного старения.

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Шпинат — практически рекордсмен витаминов группы В (в том числе и фолиевой кислоты). Эта зелень повышает уровень энергии и жизненный тонус, а также выступает в роли антиоксиданта, что придется кстати в условиях современной экологии.

Тыквенные семечки являются ценным источником триптофана — аминокислоты, которая отвечает за производство гормонов радости — эндорфинов. Съешь 100-200 г семечек вечером — и наслаждайся крепким и сладким сном.

Авокадо содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, улучшающих деятельность мозга. Постарайся добавлять ломтик маслянистого плода в салат — и через несколько недель ты ощутишь положительный эффект.


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