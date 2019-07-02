Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду 2.07.2019, 22:15

Решение было принято в связи с возвращением в организацию РФ.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Украине 21 июля.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, сообщает "Радио Свобода".

На прошлой неделе Украина приостановила работу своей делегации в ПАСЕ и отозвала посла при Совете Европы в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. За восстановление членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против – 62.

Ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумковy называл выход украинской делегации из ПАСЕ нецелесообразным. Кроме того, он заявил, что решению о возвращении полномочий России предшествовало, в частности, бездействие со стороны Украины.