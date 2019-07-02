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Блогер Петрухин: Дело против совладельца завода АКБ - результат протестов

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  • 2.07.2019, 22:23
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Фото: «Радыё Свабода»

Завод временно остановлен, но люди не верят властям.

Информацию «Белсата» из неофициальных источников подтвердила Генпрокуратура. Прокуроры арестовали по крайней мере 6 человек в рамках проверки ситуации, связанной с аккумуляторным заводом в Бресте. В следственном изоляторе находится и инвестор завода «АйПауэр» Виктор Лемешевский.

«Это абсолютно безопасное место» – так бизнесмен Виктор Лемешевский в январе 2018 года объяснял возмущенным брестчанином, что завод свинцово-кислотных аккумуляторов «АйПауэр» не далее километра от жилых домов – это безопасно для здоровья и полезно для экономики города. А теперь бизнесмен под арестом. Уголовное дело против Лемешевского начал КГБ с подачи администрации Лукашенко проверить ситуацию в Бресте.

«В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка», – сообщила Генеральная Прокуратура Беларуси.

В том же пакете возобновлено следствие по приостановленных дел в отношении ИП-шников Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича о нарушении экологического и налогового законодательства, они также арестованы.

Генпрокуратура обещает оценку действий чиновников и государственных органов. Это дело касается свинцового пепла из другого завода Лемешевского: «Белинвестторг-Сплав».

«Белсат» ранее показывал, как в поселке Зеленый Бор Брестской области под открытым небом лежат тонны выбросов из Белозёрске. Эта схема ухода от налогов и экологических пошлин, полагает брестский правозащитник Роман Кисляк.

«Под видом переработки в минеральную добавку, свинцовая зола чудесным образом превращалась в минеральную добавку для асфальта, по сути утилизовались эти отходы в обход платы за переработку, вывоз в другое место и сохранение», – пояснил Кисляк.

Полтора года назад Лемешевский утверждал, что стройка завода под Брестом никак не нарушает закон. Но брестчане не поверили. Инициативная группа противников завода, включающая специалистов в строительстве, экологии и праве, обращает внимание, что стройка началась до настоящих общественных обсуждений – а это нарушение с экономией на всем возможным и с несоответствующей проектной документацией.

«В Свободной экономической зоне такие предприятия строить нельзя, это запрещено законом о СЭЗ. Завод построен таким образом, что он не будет выбрасывать 3 кг свинца, я полагаю, что это будет от 300 кг до тонны в год», – оценивает Роман Кисляк.

На «АйПауэре» уже состоялись и пуск-наладка и выпуск пробных партий свинцовых аккумуляторов, активисты зафиксировали выброс химических веществ в ливневую канализацию и специфический дым из труб. При этом местные власти и милиция давили на противников завода арестами, провокациями и даже возбужденного уголовного дела о якобы обороте боеприпасов.

«Брестчане направили в Администрацию Лукашенко около 40 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода, и никакой реакции не было. И тогда начались протесты. То, что сейчас возбудили уголовное дело против Лемешевского и его соратников – это результат протеста», – рассказывает брестский блогер Сергей Петрухин.

Работа завода временно приостановлена, но сейчас доверие брестчан к властям подорвано, поэтому они будут продолжать еженедельно собираться на главной площади кормить птиц, пока завод не закрывать полностью. Брестский опыт ненасильственного сопротивления подражают и жители Светлогорска Гомельской области, где завод беленой целлюлозы отравляет им жизнь. И это не метафора.

«Люди боятся увольнений без объяснения причин, так как их всех запугивают, говорят: если вы пойдете, будете что-то высказывать против завода, то останетесь без работы».

«Вонь страшная стоит, и невозможно никуда уйти».

«Вышла с грудным ребенком, 2 месяца младенцу – попала в этот поток. Не знаю, как ребенок почувствовал это, но я сразу почувствовала: мне стало печь лицо, губы, горло».

Акции протеста против завода беленой целлюлозы в Светлогорске длятся уже более полугода. Районные и областные чиновники не принимают кормление птиц всерьез, как раньше это делали брестские чиновники.


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