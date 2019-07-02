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Норвегия: На борту глубоководного аппарата РФ произошел взрыв газа

  • 2.07.2019, 22:30
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Уровень радиации вблизи Баренцева моря не повысился.

Российские чиновники проинформировали Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа, сообщает «Новое время».

Об этом директор агентства Пер Странд сказал в комментарии Reuters.

По его словами, норвежские специалисты не смогли установить тип судна, на борту которого произошел пожар.

«Мы провели замеры и не обнаружили слишком высокого уровня радиации в этом районе [в районе Баренцева моря]», — сказал он.


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