Норвегия: На борту глубоководного аппарата РФ произошел взрыв газа
- 2.07.2019, 22:30
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Уровень радиации вблизи Баренцева моря не повысился.
Российские чиновники проинформировали Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа, сообщает «Новое время».
Об этом директор агентства Пер Странд сказал в комментарии Reuters.
По его словами, норвежские специалисты не смогли установить тип судна, на борту которого произошел пожар.
«Мы провели замеры и не обнаружили слишком высокого уровня радиации в этом районе [в районе Баренцева моря]», — сказал он.