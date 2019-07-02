Норвегия: На борту глубоководного аппарата РФ произошел взрыв газа 2.07.2019, 22:30

2,302

Уровень радиации вблизи Баренцева моря не повысился.

Российские чиновники проинформировали Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности о том, что на борту глубоководного аппарата произошел взрыв газа, сообщает «Новое время».

Об этом директор агентства Пер Странд сказал в комментарии Reuters.

По его словами, норвежские специалисты не смогли установить тип судна, на борту которого произошел пожар.

«Мы провели замеры и не обнаружили слишком высокого уровня радиации в этом районе [в районе Баренцева моря]», — сказал он.