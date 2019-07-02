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Маршировать, убирать, сторожить

9
  • 2.07.2019, 22:38
  • 1,777

Три основные задачи современной белорусской армии.

Лукашенко сегодня сказал про армию и независимость (что если так ратовали за суверенитет, то почему тогда не хотите его защищать), но его понимание белорусской армии и защиты страны имеет мало общего с реальностью, пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Маршировать, убирать, сторожить - три основные задачи современной белорусской армии.

Первое вообще не нужно, так как уже много лет, как никто не марширует на поле боя.

Второе не нужно: если некому сорить, то и убирать не нужно. При этом не нужно отапливать, кормить и тд тех, кто марширует, убирает и сторожит. Что осталось?

Сторожить. Сторожить склады, технику, пустые казармы. Ну так наймите охрану, сторожей. Платите им и пусть сторожат. Это дешевле и пенсию с 45 не надо им платить.

Большинство детей уже с 5 лет осваивают элементарный минимум работы с компьютером за несколько дней. А 18-летнего "лба" нужно 18 месяцев обучать навыкам обращения с оружием и боевой техникой?!

Три месяца общевойсковые специальности и шесть месяцев военно-технические - это достаточный максимум прохождения срочной службы.

Но подготовка должна быть действительно полноценной, а не по "три патрона в год" из одного автомата на взвод.


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