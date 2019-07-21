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На вылетевшем из Москвы в Прагу «Боинге» вспыхнул пожар

  • 21.07.2019, 13:58
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фото из открытых источников

Самолет вернулся в Москву.

Пассажирский "Боинг 737" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализация о задымлении и пожаре", - сказал источник.

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

Самолет удалось штатно посадить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.


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