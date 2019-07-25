Сколько лет белорусу нужно копить на отдых в Турции 2 25.07.2019, 21:19

Если исходить из нового размера бюджета прожиточного минимума.

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. БПМ в среднем на душу населения конца октября составит 290,91 рубля (сейчас — 224,02 рубля). То есть прибавка составит 66,89 рубля.

Как подсчитали авторы проекта Кошт урада, семья белорусов из четырех человек будет копить на скромный отдых в Турции (около 300 долларов на человека) 10,5 лет.

Такой расчет сделан на основе заложенной в БПМ суммы на культурно-просветительные мероприятия — 4,8 рубля в месяц на человека.