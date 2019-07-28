Как арабские шейхи получили тысячи гектаров белорусской земли 28.07.2019, 12:25

Один из участков находится даже не в аренде, а в собственности.

Недавновице-премьеру Владимиру Дворнику был задан вопрос вопрос об экономической целесообразности выделения участков Катару и ОАЭ в Минской области, но конкретного и развернутого ответа не получила до сих пор.

Tut.by стало известно, на каких именно условиях эта земля выделена арабским государствам и какая для них установлена арендная плата. Как оказалось, один из участков передан в собственность.

Напомним, в 2013 году на основании документов с грифом «для служебного пользования» государству Катар на 99 лет выделили три участка земли. Так, 25 гектаров у Дубровенского водохранилища отдали под резиденцию, а два участка лесов в Логойском районе общей площадью почти 25 квадратных километров — под охотничьи угодья. Случайно выяснилось, что в Логойском районе располагается и участок, выделенный для ОАЭ.

В 2017 году журналисты проехались по районам, где расположены арабские угодья, и пообщались с местными. Тогда территории были огорожены, но большого движения там не было. Зато на участке ОАЭ вовсю резвились благородные олени.Посмотрим, на каких условиях эта земля передана арабским державам. Все границы на картах будут указаны примерно.

Два участка Катара.

Первый участок площадью 1566 гектаров, или около 15 квадратных километров, находится в районе поселка городского типа Плещеницы Логойского района.

Фото: tut.by

Он предназначен для строительства и эксплуатации охотничьих вольеров и объектов, необходимых для их обслуживания.

Эта земля в 2013 году передана в аренду Катару на 99 лет. От имени Катара в этих правоотношениях участвует ООО «Инвестиционная компания «Сокол», которая построила на проспекте Победителей одноименный комплекс с пятизвездочным отелем «Мэрриот».

Второй катарский участок для тех же целей расположен недалеко — возле деревень Погост и Лесники того же Логойского района.

Фото: tut.by

Он занимает площадь примерно в 2330 гектаров, или около 23 квадратных километров. Эта земля передана Катару по тому же договору аренды, что и первая.

И что интересно, не бесплатно. Так, на момент заключения договора годовая арендная плата за два участка общей площадью почти 3,9 тысячи гектаров составляла около 280,6 тысячи рублей. Как сообщил информированный источник, в 2016 году к ставке арендной платы был применен повышающий коэффициент 2,5 и теперь она составляет около 701,5 тысячи рублей в месяц.

Третий участок Катара. Оказывается, земля в собственности

Фото: tut.by

Третий участок Катара занимает 25 гектаров и расположен на берегу Дубровенского водохранилища в Смолевичском районе. Земля предназначена для строительства и эксплуатации резиденции этого государства.

Что интересно, в 2013 году этот участок передан в собственность Катара. Право собственности зарегистрировано дспшным решением Миноблисполома.

Участок ОАЭ. И резиденция, и вольеры

Фото: tut.by

Участок Объединенных Арабских Эмиратов занимает площадь 3210 гектаров, или около 32 квадратных километров. Он находится недалеко от деревни Зембин Борисовского района.

Участок предназначен для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Эта земля в 2014 году передана ОАЭ в аренду на 99 лет. И опять таки — не бесплатно. Годовая арендная плата с 2018 года составляет 885 583,59 белорусского рубля.