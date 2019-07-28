Как дизайнер из Беларуси учится и живет в Милане
- 28.07.2019, 17:56
Екатерина Труханова переехала в Италию с двумя маленькими детьми.
Дизайнер интерьера Екатерина Труханова всегда мечтала учиться за границей, но маленькие дети, семейные дела и развивающаяся в Беларуси карьера не позволяли ей отправиться за мечтой. Дождавшись того, как дети подрастут, и уговорив мужа на такое приключение за рубежом, она отправилась на повышение квалификации в Милан. Про учебу и жизнь в мировой столице дизайна Екатерина рассказала tut.by.
— Учиться за границей, но не в Италии, а во Франции я планировала еще на втором курсе университета. Но встретила в это время своего будущего мужа, и планы поменялись. Вскоре состоялась свадьба. Родила первую дочь, а затем из первого декрета сразу ушла во второй. Параллельно я работала, и мечта поучиться за границей, казалось, так и останется мечтой.
Но все больше и больше погружаясь в профессию дизайнера интерьера, я понимала, что здесь невозможно сидеть на месте — для постоянного развития нужно выходить за рамки как своего мировоззрения, так и комфорта, а идея попробовать свои силы в учебе за границей не покидала меня, но становилась все более осознаваемой.
Признаюсь, уговорить мужа на поездку было непросто. Мы планировали ее около двух лет, ждали пока дети подрастут. Сейчас старшей дочери шесть лет, а младшей только исполнилось три. Мы планировали отдать малышей после приезда в Италию в международный сад, но поняли, что финансово не потянем. Такой сад в Италии обходится порядка 500 евро в месяц на ребенка. А ведь еще предстояло оплачивать жилье, переезд, питание и учебу…
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Решила, что серию фотографий о жизни в Милане должно открыть это фото #греческиеносы_в_Милане 🤣 До сих пор не верится, что мы здесь, что все эти в действительности произошло. К сожалению, сжатое время и не такой уж хороший интернет не позволяет делиться всем, что здесь переживаем, но я все равно буду выискивать способы делиться, вы только ставьте ваши❤️, плиз, чтобы я знала, что это все не зря🤣 раз уж нашли способы сюда доехать, точно хороший WiFi уже найдем👌🏻 о чем интереснее писать - о жизни в Италии или об учебе? Ввожу #hominess_milan для всех моих рассказов о нашем небольшом опыте жизни здесь
Поездка стала реальной, когда я нашла летний курс для профессиональных дизайнеров «Showroom and interior design» IED. Он подошел лучше всего, потому что мы могли поехать всей семьей. Отправиться учиться одной для меня было невозможным вариантом, так как я не из тех людей, которые готовы оставить маленьких детей дома больше чем на пару дней. Конечно, в идеале для меня было учиться в Барселоне, потому что летом можно совмещать и обучение, и пребывание детей на море, однако, к сожалению, курс проходил только на испанском языке, а мне подходил английский или итальянский. В итоге остановились на Милане — столице мировой моды и дизайна.
Про поступление
Программы по повышению квалификации проходят по всему миру, выдаются гранты, действуют скидки в зависимости от времени подачи документов. Процедура поступления практически такая же, как и в университет: нужно сдать экзамены, пройти собеседование онлайн, решить тесты, подготовить мотивационные письма, высылать портфолио. Конечно, никак не обойтись без экзамена по языку — TOEFL или IELTS. Если знаешь хорошо язык и имеешь хороший опыт в своей сфере, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Главное внимательно изучить механику подачи документов и соблюдать сроки.
В моей группе учится десять человек из всех стран мира. Сейчас среди моих одногруппников — бразильянки, филиппинки, студенты из Канады, из Австралии, из Ливана, из Германии, России и Индии.
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Пока здесь на учебе, расскажу, с чем сталкиваюсь в учебном процессе💻 ⠀ Самое непривычное - отношение между преподавателями и студентами. Преподаватели открыты, свободны в движениях, постоянно улыбаются и шутят, как во время лекции, так и после. Здесь ты уважаешь профессора, не потому что он защитил диссертацию, а потому насколько профессионально он делится с тобой информацией при этом, не принижая тебя, а наоборот, стараясь говорить твоим языком с тобой наравне. ⠀ Не скажу, что у нас в инязе были плохие преподаватели, нет, наоборот, многие, особенно молодые, предлагали такой интерактивный подход к учебе ( как собственно было и в школе дизайна @designdecorschool 😉), что все, что мы проходили на таких занятиях, запоминалось сразу же и надолго. Что не скажешь о преподавателях со стажем в государственном учреждении, которые не видели необходимости в новаторстве, скорее желали показать свою значимость. ⠀ Что ещё интересно здесь, университет так беспокоится о своих студентах, что для каждой интернациональной группы выделен отдельный tutor, который сопровождает нас на всех занятиях, организует работу группы, снабжает материалами, даже отвечает за эмоциональную составляющую коллектива, ходит с нами на ланчи 😎 это практически тот же Староста, только со стороны университета, необычно?)) ⠀ Особенность учебы состоит в том, каким бы вы не были бы успешным учеником, при непосещении больше 10% учебы, вы не получите диплом🙊Одним из главных критериев учебы является полное посещение занятий. Однако, если вы думаете, что лишь посещения занятий будет достаточно, также you are wrong. На лекциях не дают 100% информации для экзаменов, только ее часть. Остальное студент должен изучать сам. Как долго ты будешь это делать, твоё дело, не усвоил информацию за год, не сдал экзамен, поучись ещё год или два, сколько нужно, чтобы сдать. Правда, если в гос университетах обучение в год стоит от 500 евро в год, то в частных каждый доп год обойдётся в копеечку 5.000-15.000 евро🤭 ⠀ Помните свою учебу в университете? Какие впечатления оставила? «Груз учебы»/ легкое восприятие и интересная презентация? Согласились бы на ещё одно образование, если бы вдруг понадобилось?
Обучение начинается в 8.30 утра и заканчивается в 18.00−19.00, каждый день по-разному. Есть перерыв на обед, поэтому жилье мы выбрали неподалеку от школы. Иногда мне удается сбегать к семье и пообедать с ними.
В плане учебы самое непривычное, пожалуй, — отношения между преподавателями и студентами. Наши учителя открыты, свободны даже в движениях, они постоянно улыбаются и шутят как во время лекции, так и после. Здесь ты уважаешь профессора, не потому что он защитил диссертацию, а потому что он профессионально делится информацией. При этом здесь нет принижения студентов, а, наоборот, со нами говорят как с равными.
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Как решиться поехать учиться в другую страну, прихватив с собой всю семью? ⠀ 1. Для начала решите НУЖНО ЛИ ЭТО ВАМ в принципе. Ответ - поехать учиться, ещё и прихватив с собой семью, это прикольно, не вариант, так как без конкретной цели - путешествие может оказаться для всех слишком напряженным и финансово провальным. ⠀ 2. Затем найдите именно тот КУРС, который нужен вам! На самом деле предложений от университетов как частных, так и государственных миллион, главное найти тот грант, ту продолжительность, ту начинку и ту оплату, которая вам по силам. ⠀ 3. Выберите СТРАНУ, которая больше всего вам подходит. Критерии индивидуальны. Мы исходили из языка на котором ведётся обучение ( в нашем случае английский), местном языке ( мы с мужем учили Итальянский в университете), хотели рядом с морем (не вышло), стоимость проживания, перелета (для нас важно было лететь недалеко, не во Флориду🙈), среды в которой хотелось бы пожить. ⠀ 4. Соберите как можно больше информации о СОДЕРЖАНИИ обучения, возможно на занятиях будут рассказывать многое из того, что вы и так уже знаете, или информация будет слишком общей, или не совсем вашего направления, будет обидно за потраченное время и средства. Читайте отзывы в интернете, не стесняйтесь искать по тегам студентов и спрашивать их мнения о курсе. ⠀ 5. И последнее - не бойтесь жить полной жизнью! Думайте о завтра, живите сегодня! Все не так страшно, как кажется на первый взгляд! Обсудите с членами семьи своё решение, подготовьтесь заранее (соберите информацию, бюджет, сдайте экзамены) и в добрый пусть! Не получается только у тех, кто не пробует😉 ⠀ Если вам интересны такого рода посты, дайте знать своими ✌🏻✅😍 ￼
Кроме того, университет заботится о своих студентах: за каждой интернациональной группой закреплен тьютор, который сопровождает учеников на занятиях, организует работу группы, снабжает материалами и даже отвечает за эмоциональную составляющую коллектива. Это такой своеобразный староста, но только со стороны университета.
Можно подумать, что здесь все легко и ненапряжно, но на самом деле нет. С посещаемостью занятий все очень строго. Каким бы ни был ученик талантливым, но если он пропустил больше 10% занятий, то про диплом можно забыть. Однако если вы подумали, что только посещения занятий будет достаточно для успешного окончания вуза, то вы ошибаетесь. На лекциях не дают 100% информации для экзаменов, а только часть. Остальное студент должен изучать сам. Как долго ты будешь это делать, только твое дело. Не усвоил информацию за год — не сдал экзамен, поучись еще год или два. При этом в государственных университетах стоимость учебы в год стоит от 500 евро в год, а в частных каждый дополнительный год обойдется в копеечку 5.000−15.000 евро. Осознание такого факта вдохновляет учиться усердно.
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Знаю, что вы не любите такие фото и не лайкаете их💛 ⠀ Но мудборды это часть моей жизни, и я вам просто не могу не показать этого красавчика😍 ⠀ Здесь в основном учеба складывается из лекций, посещений шоурумов, музеев, воркшопов и работу над чертежами и макетами. ⠀ Поэтому когда приходит преподаватель и говорит, что мы сегодня будем разбираться в теме предугадывания трендов, и каждый получит индивидуальное задание по мудбордам, я растворяюсь😊 я просто всей душой их обожаю)) и преподавателей и борды🤣 ⠀ В жизни основная работа сводится к чертежам и переговорам, максимум к электронному борту, но когда тут полная свобода, можно сделать что-то для себя, под своё настроение и тактильно получить безумное удовольствие - понимаю, как мне этого не хватало🌅 ⠀ А теперь нужна ваша помощь, какое название вы бы дали такой концепции? С чем интересно она у вас ассоциируется? Что вы чувствуете, когда смотрите на борд? Очень интересно ваше мнение🙏🏻
Сама по себе учеба очень интенсивная (по 7−9 часов в день), но и безумно интересная, причем не только из-за информации, которую дают на лекциях и во время посещения шоу-румов и фабрик, но и благодаря общению с коллегами из других стран. О том, как происходит работа в нашей сфере на других континентах, делимся в перерывах, и такое общение по-настоящему расширяет кругозор и привычные рамки восприятия.
Про детские площадки
С развлечениями для малышей в Милане туговато — город совсем не для детей. Поэтому при выборе жилья руководствовались местоположением рядом с парком и детской площадкой.
Детские площадки здесь тоже разные: кроме обычных есть и обучающие, где можно поиграть на пианино или барабанах, где-то в качестве «развивашки» есть алфавит с буквами, где-то, наоборот, зона для подростков со взрослыми качелями и многоуровневыми скамейками для общения.
Например, в парке Vittorio Formentano нас поразило то, что, несмотря на обилие рекреационных зон для игры в баскетбол, настольный теннис и столов для настольных игр, футбольной площадки не сделали. Правда, это совсем не смущает местных мальчишек и их пап. Около пятнадцати человек собрались на площадке около местной усадьбы, играли в футбол, даже предлагали к ним присоединиться. Не знаю, сидят ли здесь подростки за компьютерными играми, но по ощущениям, в выходные все местные ребята гуляют на улице.
Про питание
В неделю на четверых мы тратим 100 евро на еду, при условии, что не ходим по ресторанам, а питаемся дома. В Италии настоящий продуктовый рай: фрукты, овощи рыба, мясо — здесь полное разнообразие, к тому же все очень вкусное и качественное. Словом, ходить в супермаркет — одно удовольствие. По ценам: пачка салата (250 граммов) обойдется в 1,5 евро, килограмм картофеля тоже 1,5 евро, помидоры — 1,64 евро за кило, яблоки — 1,68 за килограмм, рыба (морской лещ) — 9,70, осьминог — 24,90 евро за 1,1 килограмма, 2 сырых стейка из тунца (220 граммов) — 7,56 евро, килограмм курицы стоит порядка семи евро, килограмм свежей индейки — 8 евро, литр молока — евро, а литр воды — 0,42 евроцента.
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Чем мы питаемся в Италии? ⠀ Никто нас тут не кормит, как в отеле. Добываем еду себе сами🤣 ⠀ И обычно по понедельникам у нас салат с сёмгой, по вторникам салат со страчателлой, по средам салат с говядиной, по четвергам салат с морепродуктами, по пятницам салат с тунцом, по субботам салат с курицей и по воскресеньям салат с фиолетовой цветной капустой, а там уже и обратно салат с сёмгой🤣 ⠀ Почему салат? ⠀ Да, он же супер быстро готовится - побросал салатные листья, добавил Черри, местные оливки, масло, соль, заправку иногда и дальше, какой там у нас день недели?))) ⠀ Полезный, конечно, легкий, порции делаю большие, но тяжести после них не чувствуется. Пачка салата уходит на двоих за раз. ⠀ Почему дома так не едим? Это трудный вопрос🤔 потому что нет времени так часто ходить в магазин за свежими продуктами, надоедает, в холодное время хочется тёплой пищи, хочется разнообразия🙈 если дома и едим салат, то пару раз в неделю максимум ⠀ Здесь в неделю на 4-х на питание у нас уходит около 120 евро с редкими походами «на морожко»🍦 ⠀ В рестораны не ходим, нам вкусно дома, честно, мне нравится здесь готовить, ладно вам, не смейтесь, салаты же тоже нужно приготовить))) наверное, нравится каждый раз питаться всем вместе💛 дома так не удаётся, всегда кто-то куда-то спешит и убегает. ⠀ Как вы к салатам? Не таким чтоб оливье, а тем самым заячьим листьям? Дома их едите? Как часто? Как семья к ним относится? P.s. На фото попались только салаты с креветками и тунцов, наверное, они просто очень любят фотографироваться🤣 а на 4 фото чёрное - это как раз таки та самая фиолетовая цветная капуста👌🏻
В кафе в среднем блюдо на одного обойдется в 10 евро, напиток потянет еще на пару евро. Ну, а кофе в Милане — это отдельная тема. Кофейная культура итальянцев просто неприкосновенна. Если, путешествуя, итальянцы попробуют первый раз кофе в стране и им не понравится, они ни за что не согласятся попробовать его еще раз.
По статистике 95% итальянцев пьют кофе и 93% предпочитают эспрессо, средняя стоимость которого в Милане составляет один евро. Капучино, для сравнения, стоит все три.
А год назад на почве кофе произошел скандал: итальянцы возмутились тем, что к ним собирается прийти сеть кофеен Starbucks, дескать, как так?! Американцы решили поить нас, итальянцев, своим дорогим некачественным кофе?! К слову, конкуренция среди кофеен в Италии очень жесткая и цены на кофе гораздо ниже, чем в Starbucks. Поэтому об открытии первой кофейни какие только слухи не ходили…
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Почему для выходных мы выбрали Алассио? ⠀ Сохраняйте, потому как уже полгода, зная, что мы поедем в Милан, ничего не могла найти просто ах на море, то цены колются, то неизвестно качество пляжа. А всегда хочется так, чтобы не прогадать, чтобы заплатив деньги, не закатывать губу, что пляж грязный или номер с муравьями, а наслаждаться этим ах😂 ⠀ В Алассио нашли: 1. Чистейшее море с чистейшим золотым песком 2. Пляж с плавным входом ( 150 м мелководья), идеально для детей👌🏻 3. Море с волнами, говорят местные, что у них так всегда, нет засушливой жары, как на других курортах, слегка дует морской бриз 4. Климат - отдельный пункт. Ещё в ХIХ веке врачи выяснили, что горно-морской климат Алассио полезен для здоровья, особенно при заболеваниях сердца и дыхательной системы⛰🏖 5. Узкий пляж буквально с 5 рядом лежаков, пляжи все кроме 2 платные, 2 лежака с зонтиком на целый день стоят 30 евро 6. На частных пляжах есть все - от лежаков с зонтиками и креслами, до раздевалок, душей и надувных матрасов 7. Близко от Милана, 3 часа на поезде, билет 15 евро 8. Город располагается узкой полосой вдоль пляжа, имеет «старый город» с ресторанчиками и местными боттегами 9. Русских нет, для многих это тоже критерий при выборе места для отпуска🙈 10. Курорт как для семей, так и для молодежи, коей здесь тоже много ⠀ Какой ваш любимый город в Италии? Куда очень хотелось бы поехать? Были уже где-нибудь?))
В итоге основатель Starbucks Говард Шульц признался, что идея создания сети возникла как раз после посещения Милана. Он настолько впечатлился местной модой, архитектурой, музыкой, а главное — кофейной культурой (особенно удивило, что родственники, коллеги, друзья ежедневно встречаются в уютных кофейнях на чашечку эспрессо или капучино), что по возвращении в США начал развить кофейную культуру дома.
Кофейню в Милане все-таки открыли, в красивом здании отделения почты 19 века, и назвали ее Театром кофе. Это не просто место, где пьют кофе, здесь также продают и десерты, пиццу, свежеиспеченный хлеб. Также здесь разместили ресторан и установили оборудование по обжарке кофе и его продаже. Заглянуть в кофейню и остаться безразличным не удастся никому.
Что посмотреть в Милане и окрестносятях
Что мы делаем в выходные? Правильно, стараемся отдохнуть и посмотреть округу. Вариантов море: например, всего в паре часов езды на поезде или авто — Венеция и Лигурийские пляжи. Недалеко от Милана раскинулось знаменитое озеро Комо, третье по величине в Италии, окруженное красивыми горами. За пару часов можно доехать до романтичной старинной Вероны. В эти выходные удалось съездить на море в Алассио — небольшой городок, входящий в пятерку лучших пляжей на Лигурийском побережье.
Проезд на поезде во втором классе обойдется в среднем в 15 евро на человека в зависимости от расстояния. К слову, билет на общественный транспорт на одну поездку в любой конец города обходится в два евро. Интересно, что водители билеты не продают, как и на остановках. Приобрести их можно только в специальных магазинчиках, которые находятся далеко не на каждой остановке. Называются они Tabaccheria. Здесь, как вы понимаете, продаются сигареты, вода, всякая мелочь, в том числе и билеты. Транспорт здесь не всегда предсказуемый: может ходить вовремя, но зачастую может и не приехать вовсе, причем как городской, так междугородный.
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Успеть все, ха, возможно невозможно, но все таки можно😂 ⠀ Наш распорядок дня в будни в Милане👌🏻 ⠀ 6.00 - 7.30- подъем, подготовка к занятиям 7.00 - готовка завтрака, подъем детей, чистка зубов, причёски 8.00 - выход на учебу 8.30 - 10.00 - начало занятий А в это время 10.30-12.00 - прогулка детей с папой 8.30 - 13.00 - учеба 13.00 - 14.00 - пока в университете перерыв на ланч, бегаю готовить обед и кормить обедом семью 14.00 - 18.00 - учеба, у детей в это время сон и домашние игры 18.30 - дома, готовка ужина, Уборка 19.30 - ужин 20.00 - поход в магазин за продуктами, чтобы пройтись перед сном, когда уже спала жара 22.30 - отбой ⠀ Старалась максимально все спланировать ещё в Минске, чтобы здесь жить по четкому расписанию, ведь когда с детьми расписания нет, начинается хаос😂
Так, однажды приехав на вокзал в последнюю минуту перед отправлением, мы узнали, что наш поезд отменили. Пришлось покупать новые билеты и ехать на другом поезде. Старые вернуть не удалось. Оказывается, забастовки транспортников здесь — обычное дело, и отменой поездки никого не удивишь.
Куда я посоветовала бы отправиться туристам в Милане? Во-первых, Fondazione Prada — это не просто музей, это целый художественный квартал. Именно здесь находится эпицентр современного искусства. Также стоит посетить ресторан Torre на верхних этажах здания. Во вторых, Villa Necchi Campiglio — вилла 20-го века с богатым убранством и роскошным декором. Еще загляните в Armani Silos — подарок великого стилиста Милану. Экспозиция с подборкой творений Джорджо Армани с 1980 по сегодняшний день.
В Pinacoteca di Brera стоит отправиться любителям искусства, это одна из крупнейших художественных галерей Милана. В Poldi Pezzoli Museum можно полюбоваться доспехами, оружием, живописью, мебелью эпохи Возрождения, венецианским стеклом и персидскими коврами. Boschi di Stefano Museum вы откроете для себя потрясающее частное собрание итальянского искусства 20 века.
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Пора делиться ещё одним местом в Италии - Виареджо🌊 казалось бы, одно и то же побережье с Алассио, и такой контрастный город🤷🏼♀️ ⠀ ⁃ Идеальный пляжный отдых ⁃ Огромный пляж с лежаками в 15 рядов ⁃ Стоимость зонтика с лежаком и 3 креслами 20 евро день ⁃ Для тех кто любит простор на пляже, а не ютиться полотенце к полотенцу🙈🤣 ⁃ Есть государственные пляжи, гораздо большие по размеру, чем в Виареджо ⁃ Чистейший золотой песок ⁃ Долгий пологий вход в море, для детей идеально, для взрослых на любителя ⁃ Практически отсутствие «старого города», встречаются единичные помпезные здания 19 века ⁃ Архитектура - малоэтажная современная подержанная застройка ⁃ Огромная 3-х метровая набережная с уймой людей по вечерам ⁃ Утром вода чистейшая, вечером уже мутноватая ⁃ Но! Пиза только в 20 км, Флоренция в 100 км! ⠀ Италию можно изучать бесконечно🙈 каждый город, как новое открытие, каждый пляж абсолютно разный со своими особенностями)) а вы какие пляжи любите? Есть ли для вас разница? Или смотрите только на чистый/грязный? А может любите больше Египет, чтобы с маской поплавать подводную жизнь посмотреть? Здесь ни одной рыбешки не наблюдалось🤣 а, только, когда плавали на SUP-бордах видели несколько стай медуз размером с 2 головы человека😱 хорошо что они к берегу близко не подплывают)) да я даже в аквариуме таких не видела! Никогда не сказала бы, что видела их здесь на таком мелководном побережье в такой теплющей воде🙈
В здании бывшего монастыря расположился National Museum Science and Technology — один из самых крупных научно-технических музеев Европы с 13 интерактивными лабораториями. Побывать здесь с детьми — настоящее удовольствие.
Конечно, нельзя обойти вниманием знаменитый Novecento’s Museum — один из первых наиболее важных музеев современного искусства не только в Италии, но и в мире.
Если вы хотите погрузиться в историю города и узнать о нем больше, чем предлагает «Википедия», то направляйтесь в Mudec — музей культуры Милана.
Мой личный топ-10 завершает Triennale — выставочное пространство и культурный институт современного декоративного и дизайнерского искусства.
В завершение хочу сказать, что еще недавно не представляла, что мы все-таки решимся на такую необычную поездку. Все казалось больше мечтой, но теперь мы в Милане, и я понимаю: нет ничего невозможного. Барьеры — только у нас в голове, а не получается только у того, кто не пробует.