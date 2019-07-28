Как дизайнер из Беларуси учится и живет в Милане 28.07.2019, 17:56

Екатерина Труханова

Екатерина Труханова переехала в Италию с двумя маленькими детьми.

Дизайнер интерьера Екатерина Труханова всегда мечтала учиться за границей, но маленькие дети, семейные дела и развивающаяся в Беларуси карьера не позволяли ей отправиться за мечтой. Дождавшись того, как дети подрастут, и уговорив мужа на такое приключение за рубежом, она отправилась на повышение квалификации в Милан. Про учебу и жизнь в мировой столице дизайна Екатерина рассказала tut.by.

— Учиться за границей, но не в Италии, а во Франции я планировала еще на втором курсе университета. Но встретила в это время своего будущего мужа, и планы поменялись. Вскоре состоялась свадьба. Родила первую дочь, а затем из первого декрета сразу ушла во второй. Параллельно я работала, и мечта поучиться за границей, казалось, так и останется мечтой.

Но все больше и больше погружаясь в профессию дизайнера интерьера, я понимала, что здесь невозможно сидеть на месте — для постоянного развития нужно выходить за рамки как своего мировоззрения, так и комфорта, а идея попробовать свои силы в учебе за границей не покидала меня, но становилась все более осознаваемой.

Признаюсь, уговорить мужа на поездку было непросто. Мы планировали ее около двух лет, ждали пока дети подрастут. Сейчас старшей дочери шесть лет, а младшей только исполнилось три. Мы планировали отдать малышей после приезда в Италию в международный сад, но поняли, что финансово не потянем. Такой сад в Италии обходится порядка 500 евро в месяц на ребенка. А ведь еще предстояло оплачивать жилье, переезд, питание и учебу…

Поездка стала реальной, когда я нашла летний курс для профессиональных дизайнеров «Showroom and interior design» IED. Он подошел лучше всего, потому что мы могли поехать всей семьей. Отправиться учиться одной для меня было невозможным вариантом, так как я не из тех людей, которые готовы оставить маленьких детей дома больше чем на пару дней. Конечно, в идеале для меня было учиться в Барселоне, потому что летом можно совмещать и обучение, и пребывание детей на море, однако, к сожалению, курс проходил только на испанском языке, а мне подходил английский или итальянский. В итоге остановились на Милане — столице мировой моды и дизайна.

Про поступление

Программы по повышению квалификации проходят по всему миру, выдаются гранты, действуют скидки в зависимости от времени подачи документов. Процедура поступления практически такая же, как и в университет: нужно сдать экзамены, пройти собеседование онлайн, решить тесты, подготовить мотивационные письма, высылать портфолио. Конечно, никак не обойтись без экзамена по языку — TOEFL или IELTS. Если знаешь хорошо язык и имеешь хороший опыт в своей сфере, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Главное внимательно изучить механику подачи документов и соблюдать сроки.

В моей группе учится десять человек из всех стран мира. Сейчас среди моих одногруппников — бразильянки, филиппинки, студенты из Канады, из Австралии, из Ливана, из Германии, России и Индии.

Обучение начинается в 8.30 утра и заканчивается в 18.00−19.00, каждый день по-разному. Есть перерыв на обед, поэтому жилье мы выбрали неподалеку от школы. Иногда мне удается сбегать к семье и пообедать с ними.

В плане учебы самое непривычное, пожалуй, — отношения между преподавателями и студентами. Наши учителя открыты, свободны даже в движениях, они постоянно улыбаются и шутят как во время лекции, так и после. Здесь ты уважаешь профессора, не потому что он защитил диссертацию, а потому что он профессионально делится информацией. При этом здесь нет принижения студентов, а, наоборот, со нами говорят как с равными.

Кроме того, университет заботится о своих студентах: за каждой интернациональной группой закреплен тьютор, который сопровождает учеников на занятиях, организует работу группы, снабжает материалами и даже отвечает за эмоциональную составляющую коллектива. Это такой своеобразный староста, но только со стороны университета.

Можно подумать, что здесь все легко и ненапряжно, но на самом деле нет. С посещаемостью занятий все очень строго. Каким бы ни был ученик талантливым, но если он пропустил больше 10% занятий, то про диплом можно забыть. Однако если вы подумали, что только посещения занятий будет достаточно для успешного окончания вуза, то вы ошибаетесь. На лекциях не дают 100% информации для экзаменов, а только часть. Остальное студент должен изучать сам. Как долго ты будешь это делать, только твое дело. Не усвоил информацию за год — не сдал экзамен, поучись еще год или два. При этом в государственных университетах стоимость учебы в год стоит от 500 евро в год, а в частных каждый дополнительный год обойдется в копеечку 5.000−15.000 евро. Осознание такого факта вдохновляет учиться усердно.

Сама по себе учеба очень интенсивная (по 7−9 часов в день), но и безумно интересная, причем не только из-за информации, которую дают на лекциях и во время посещения шоу-румов и фабрик, но и благодаря общению с коллегами из других стран. О том, как происходит работа в нашей сфере на других континентах, делимся в перерывах, и такое общение по-настоящему расширяет кругозор и привычные рамки восприятия.

Про детские площадки

С развлечениями для малышей в Милане туговато — город совсем не для детей. Поэтому при выборе жилья руководствовались местоположением рядом с парком и детской площадкой.

Детские площадки здесь тоже разные: кроме обычных есть и обучающие, где можно поиграть на пианино или барабанах, где-то в качестве «развивашки» есть алфавит с буквами, где-то, наоборот, зона для подростков со взрослыми качелями и многоуровневыми скамейками для общения.

Например, в парке Vittorio Formentano нас поразило то, что, несмотря на обилие рекреационных зон для игры в баскетбол, настольный теннис и столов для настольных игр, футбольной площадки не сделали. Правда, это совсем не смущает местных мальчишек и их пап. Около пятнадцати человек собрались на площадке около местной усадьбы, играли в футбол, даже предлагали к ним присоединиться. Не знаю, сидят ли здесь подростки за компьютерными играми, но по ощущениям, в выходные все местные ребята гуляют на улице.

Про питание

В неделю на четверых мы тратим 100 евро на еду, при условии, что не ходим по ресторанам, а питаемся дома. В Италии настоящий продуктовый рай: фрукты, овощи рыба, мясо — здесь полное разнообразие, к тому же все очень вкусное и качественное. Словом, ходить в супермаркет — одно удовольствие. По ценам: пачка салата (250 граммов) обойдется в 1,5 евро, килограмм картофеля тоже 1,5 евро, помидоры — 1,64 евро за кило, яблоки — 1,68 за килограмм, рыба (морской лещ) — 9,70, осьминог — 24,90 евро за 1,1 килограмма, 2 сырых стейка из тунца (220 граммов) — 7,56 евро, килограмм курицы стоит порядка семи евро, килограмм свежей индейки — 8 евро, литр молока — евро, а литр воды — 0,42 евроцента.

В кафе в среднем блюдо на одного обойдется в 10 евро, напиток потянет еще на пару евро. Ну, а кофе в Милане — это отдельная тема. Кофейная культура итальянцев просто неприкосновенна. Если, путешествуя, итальянцы попробуют первый раз кофе в стране и им не понравится, они ни за что не согласятся попробовать его еще раз.

По статистике 95% итальянцев пьют кофе и 93% предпочитают эспрессо, средняя стоимость которого в Милане составляет один евро. Капучино, для сравнения, стоит все три.

А год назад на почве кофе произошел скандал: итальянцы возмутились тем, что к ним собирается прийти сеть кофеен Starbucks, дескать, как так?! Американцы решили поить нас, итальянцев, своим дорогим некачественным кофе?! К слову, конкуренция среди кофеен в Италии очень жесткая и цены на кофе гораздо ниже, чем в Starbucks. Поэтому об открытии первой кофейни какие только слухи не ходили…

В итоге основатель Starbucks Говард Шульц признался, что идея создания сети возникла как раз после посещения Милана. Он настолько впечатлился местной модой, архитектурой, музыкой, а главное — кофейной культурой (особенно удивило, что родственники, коллеги, друзья ежедневно встречаются в уютных кофейнях на чашечку эспрессо или капучино), что по возвращении в США начал развить кофейную культуру дома.

Кофейню в Милане все-таки открыли, в красивом здании отделения почты 19 века, и назвали ее Театром кофе. Это не просто место, где пьют кофе, здесь также продают и десерты, пиццу, свежеиспеченный хлеб. Также здесь разместили ресторан и установили оборудование по обжарке кофе и его продаже. Заглянуть в кофейню и остаться безразличным не удастся никому.

Что посмотреть в Милане и окрестносятях

Что мы делаем в выходные? Правильно, стараемся отдохнуть и посмотреть округу. Вариантов море: например, всего в паре часов езды на поезде или авто — Венеция и Лигурийские пляжи. Недалеко от Милана раскинулось знаменитое озеро Комо, третье по величине в Италии, окруженное красивыми горами. За пару часов можно доехать до романтичной старинной Вероны. В эти выходные удалось съездить на море в Алассио — небольшой городок, входящий в пятерку лучших пляжей на Лигурийском побережье.

Проезд на поезде во втором классе обойдется в среднем в 15 евро на человека в зависимости от расстояния. К слову, билет на общественный транспорт на одну поездку в любой конец города обходится в два евро. Интересно, что водители билеты не продают, как и на остановках. Приобрести их можно только в специальных магазинчиках, которые находятся далеко не на каждой остановке. Называются они Tabaccheria. Здесь, как вы понимаете, продаются сигареты, вода, всякая мелочь, в том числе и билеты. Транспорт здесь не всегда предсказуемый: может ходить вовремя, но зачастую может и не приехать вовсе, причем как городской, так междугородный.

Так, однажды приехав на вокзал в последнюю минуту перед отправлением, мы узнали, что наш поезд отменили. Пришлось покупать новые билеты и ехать на другом поезде. Старые вернуть не удалось. Оказывается, забастовки транспортников здесь — обычное дело, и отменой поездки никого не удивишь.

Куда я посоветовала бы отправиться туристам в Милане? Во-первых, Fondazione Prada — это не просто музей, это целый художественный квартал. Именно здесь находится эпицентр современного искусства. Также стоит посетить ресторан Torre на верхних этажах здания. Во вторых, Villa Necchi Campiglio — вилла 20-го века с богатым убранством и роскошным декором. Еще загляните в Armani Silos — подарок великого стилиста Милану. Экспозиция с подборкой творений Джорджо Армани с 1980 по сегодняшний день.

В Pinacoteca di Brera стоит отправиться любителям искусства, это одна из крупнейших художественных галерей Милана. В Poldi Pezzoli Museum можно полюбоваться доспехами, оружием, живописью, мебелью эпохи Возрождения, венецианским стеклом и персидскими коврами. Boschi di Stefano Museum вы откроете для себя потрясающее частное собрание итальянского искусства 20 века.

В здании бывшего монастыря расположился National Museum Science and Technology — один из самых крупных научно-технических музеев Европы с 13 интерактивными лабораториями. Побывать здесь с детьми — настоящее удовольствие.

Конечно, нельзя обойти вниманием знаменитый Novecento’s Museum — один из первых наиболее важных музеев современного искусства не только в Италии, но и в мире.

Если вы хотите погрузиться в историю города и узнать о нем больше, чем предлагает «Википедия», то направляйтесь в Mudec — музей культуры Милана.

Мой личный топ-10 завершает Triennale — выставочное пространство и культурный институт современного декоративного и дизайнерского искусства.

В завершение хочу сказать, что еще недавно не представляла, что мы все-таки решимся на такую необычную поездку. Все казалось больше мечтой, но теперь мы в Милане, и я понимаю: нет ничего невозможного. Барьеры — только у нас в голове, а не получается только у того, кто не пробует.