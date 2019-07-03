Белорусские «IT-волонтеры» создали уникальную программу для пожертвований 4 3.07.2019, 9:05

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Михаил Волчек

Фото: Юлия Соколовская

Это не сайт, а виджет, доступный всем желающим.

Команда программистов, называющих себя «IT-волонтеры» из общественной организации «Фаланстэр» создала компьютерную программу Doika, которая устанавливается на сайт общественных организаций с любой системой управления и позволяет собирать пожертвования через карточку. В отличие от краудфандинговых платформ, это не сайт, а виджет, доступный всем желающим.

Сайт tut.by поговорил с координатором проекта.

Doika — опенсорсная программа. То есть, она бесплатна для использования и свободна для внесения изменений и распространения. Сейчас Doika установили 14 некоммерческих организаций. Четыре из них просто скачали код с Github. Однако при необходимости все общественные организации, чья деятельность отвечает критериям прозрачности, могут обратиться в техподдержку проекта.

В команде создателей компьютерной программы — около десяти человек. Большинство их них входит в общественную организацию «Фаланстэр», которая занимается реализацией общественных и молодежных проектов с использование гуманитарных и цифровых технологий.

— «Фаланстэр» — гэта арганизаваная супольнасць людзей, якая бачыць больш адкрытае грамадства праз выкарыстанне адкрытага і свабоднага кода, — поясняет координатор Doika Михаил Волчек. — З 2016 года мы дапамагалі грамадскім арганізацыям, напрыклад, зрабіць сайт, ці адрамантаваць дызайн. І ў пэўны момант мы ўбачылі, што ўсе рашэнні адзін к аднаму. Тады мы зразумелі, што трэба рабіць больш эфектыўна з меншымі сіламі, і вырашылі факусавацца на маштабуемых рашэннях. Адно з іх Doika.

Почему такое название? Во-первых, как поясняет Михаил, оно точно запомнится. А во-вторых, оно хорошо отражает баланс между теми, кто дает, и кто берет: «Малако жывіць жыццё і балансуе сувязі паміж донарам і рэцыпіентам».

Основное отличие от краудфандинговых платформ заключается в том, что код Doika не является собственностью узкого круга людей. Каждый пользователь может его скачать и адаптировать под свои нужды, таким образом поучаствовав в создании вместе с командой.

Михаил также отмечает, что перед командой не стоит цели заработать на компьютерной программе.

— Калі хто-небудзь звернецца да нас і скажа, што гатовы заплаціць нейкую суму, каб мы дапілілі нейкую фічу, мы не адмовім і прапануем гэта распрацоўшчыкам супольнасці. Але мы не плануем, напрыклад, браць нейкі працэнт ад ініцыятыў. Ідэя зарабляць на грамадскіх арганізацыях этычна нам не вельмі блізкая і, наколькі мы ведаем, ва Усходней Еўропе практычна не працуе.

Как поясняет Михаил, Doika в первую очередь предназначена для некоммерческих организаций и учитывает их цели и задачи. Например, прозрачность финансовых потоков или связь с кругом сторонников. При этом команда не занимается проверкой документов всех, кто установил код.

— Наша задача — прадаставіць код, зручнае апісанне, як гэта ўсё ўсталяваць, і падтрымліваць вакол жывое камьюніці. А тое, што адносіцца да легальнасці і празрыстасці, гэта тычыцца заканадаўства. Наша задача — рабіць фінтэх-рашэнне, каб яно было надзейным і празрыстым з пункту гледжання коду.