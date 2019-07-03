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Видеофакт: В Индии кошка вынесла из дома живую кобру и спасла детей

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  • 3.07.2019, 22:06
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Владелец домашнего животного удивился смелости своего питомца.

Камера видеонаблюдения, установленная в одном из индийских домов, зафиксировала, как домашняя кошка защитила дом от ядовитой кобры, пишет tut.by.

На видео можно увидеть, как кошка несколько раз ударила лапами по кобре, а позже вынесла змею на улицу.

— Есть дети, которые ползают по земле, некоторые дети из моего района тоже посещают мой дом. Кобра могла укусить их, — сказал владелец домашнего животного. — Я всегда знал, что моя кошка забавная и умная, сейчас мы узнали, какая она смелая.

По словам мужчины, кошка осталась в целости и сохранности, а кобра была передана профессиональному ловцу и выпущена на свободу.


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