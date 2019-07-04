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Видеофакт: В Минске после парада танк едва не влетел в пешеходов на тротуаре

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  • 4.07.2019, 8:30
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Механик-водитель не справился с управлением.

В Минске танк едва не вылетел на тротуар, где в этот момент находились люди.

Видео инцидента в редакцию tut.by прислал читатель Артем.

Судя по всему, инцидент произошел после парада по случаю Дня независимости, когда механизированная колонна возвращалась на базу. Напротив Дома печати на улице Сурганова механик-водитель не справился с управлением, в результате чего танк Т-72 занесло и едва не выбросило на тротуар.

К счастью, танк удалось остановить на проезжей части. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в 2017 году уже происходили подобные происшествия. Тогда танк, который ехал в сторону центра на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб.


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