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Министерство обороны: Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют

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  • 4.07.2019, 12:30
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3 июля подорвались изделия одного калибра.

Комиссией Министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен», — говорится в сообщении.

Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами.

Для исключения «человеческого фактора» (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок.

В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя (салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс»).

«Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай. Военное ведомство выразило соболезнование родным и близким погибшей и оказывает им необходимую помощь», — отметили в Министерстве обороны.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина — по неподтвержденным данным, металлический осколок попал ей в шею. В Следственном комитете сообщили о 10 пострадавших, двое из них — в больнице, сообщает tut.by.

Следственный комитет рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.


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