Николай Статкевич о трагедии 3 июля в Минске: Власть неадекватно оценивает свои возможности 4.07.2019, 15:59

Фото: «Наша Ніва»

Пороки системы управления армией и страной рано или поздно должны были выйти наружу.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, комментируя взрывы на салюте 3 июля в Минске, в результате которыx погибла женщина и пострадали около 10 человек:

- Знаете, мы все время во время так называемых «парадов» были близко от подобных трагедий.

Вначале танк сбил дерево и фонарный столб в Минск, а вчера танк чуть на людей не наехал. И вот в итоге произошел поистине трагический случай.

Это все – последствия того, что власть неадекватно оценивает свои возможности и возможности небольшой страны, организовывая военное шоу в праздничный день, который она сама выбрала главным.

У нас небольшая, небогатая страна. Наша армия вообще находится на очень скромном содержании. Основные ресурсы идут людям в погонах, так называемым «охранникам», которых у нас слишком много.

И вот раз в год эту армию заставляют делать такие масштабные шоу. Выводят из гаражей и ангаров старую технику – а солдаты при этом не научены многим вещам, потому что на обучение нужны деньги. Если нужно закупить что-то новое, например, те же фейерверки, то берут самые дешевые.

Точно также все начальники понимают: купи они что-то подороже, то «охранники» примут это в штыки. Мол, взял на непонятную сумму непонятый товар – наверное, получил при этом взятку.

И вот то, что многие годы пряталось и скрывалось, к сожалению, вырвалось 3 июля наружу. Мои соболезнования близким погибшей женщины и людям, которые пострадали.

Но мы должны понимать, что все это – результат многолетнего правления одного человека, который годами делает свое шоу за народные деньги. И которые он финансирует, надеясь что-то от этого получить перед своими очередными политическими кампаниями. Деньги уходят на сомнительное шоу, при этом остается недофинансированность армии – и в результате все эти проблемы трагическом образом вырвались наружу.

- Насколько российские «Искандеры», показанные Лукашенко на параде, укрепляют независимость Беларуси?

- Я думаю, что демонстрация и ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, и тяжелых российских бомбардировщиков, свидетельствует о том, что белорусская армия, по существу, является частью российской военной машины. А белорусское государство при Лукашенко стало вассалом России.

Россия использует этот парад якобы в честь «независимости», чтобы продемонстрировать нашу зависимость от нее. И из Минска, с лукашенковского парада, угрожает нашим соседям. Показывает, что она легко может сюда ввести стратегические средства нападения. Может легко использовать нашу территорию в военных целях и сделать это под аплодисменты правящего режима.

Я понимаю, что Беларусь освобождали многие народы и пригласить на парад по одной «коробке» солдат от них — это одно дело. Но когда здесь демонстрируется стратегическое оружие, которое может нести ядерные боеголовки – это просто прямая угроза соседям с так называемого «белорусского балкона».

Этот парад продемонстрировал зависимость, показал, что Россия использует нас как стратегический балкон для угрозы соседним странам, а правящая верхушка в Беларуси принимает это как должное.