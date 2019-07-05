От Лукашенко нужно прятать даже спички 28 Ирина Халип

5.07.2019, 8:59

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Смех закончился. Режим тоже.

Если кто-нибудь когда-нибудь еще попытается рассуждать о рейтинге Лукашенко и о том, сколько он наберет голосов на выборах, этот кто-нибудь будет просто дурак. Обыкновенный необучаемый тупица. Потому что больше никаких рейтингов и никаких голосов не будет. Все закончилось в момент взрыва 3 июля, когда смертоносный осколок врезался в шею женщины, которая вышла на салют, чтобы провести время с внуками. Конец фильма, финальные титры, свет в зале - и вот уже зрители трут глаза, как это всегда бывает после темноты.

Режим закончился. Оказалось, что эти люди не справляются не только с руководством страной, не только с экономическим кризисом, не только с социальными проблемами. У них в руках любой предмет становится орудием убийства, а любой придуманный ими праздник в конце концов заканчивается трагедией.

Считается, что сила любой диктатуры – в массовых зрелищах полуроботов-полулюдей. Согласитесь, это у них всегда безупречно. Над прощальным полетом олимпийского мишки рыдало полмира - некоторые, по-моему, до сих пор плачут. Северокорейцы голодают и обдирают кору с деревьев, зато какими парадами наслаждается очередной Ким! И ни единая прядь из прически девочек-барабанщиц не выбьется, ни один солдатик не споткнется, ни один тромбон не даст кикса. Впрочем, не знаю, есть ли у них тромбоны.

Словом, есть на кого равняться безрукому и, мягко говоря, не шибко головастому неумехе из совхоза. Но штука в том, что работать – вернее, ни фига не делать за большие деньги – готовы только такие же неумехи. Потому у них никогда ничего и не получается. День освобождения Минска от фашистов у них почему-то называется днем независимости. Парадные танки на городских улицах теряют управление и начинают дрифтовать, заставляя мирных жителей уворачиваться от возможной танковой атаки. Стекла в домах вылетают от салютов. «Джили» не заводятся, МАЗы не продаются, европейские игры приносят убытки вместо потока звонкой монеты в казну, таблетки не лечат, школы не учат, певцы не поют, министры наряжаются в обноски несуществующего государства. (С тем министром в обносках, конечно, история может оказаться и сложнее: как-то очень вовремя он ушел в отставку – может, знал?..) И если раньше белорусы просто хохотали над этими неуклюжими попытками отставного колхозника быть таким же, как взрослые диктаторы, то теперь смех закончился. Он утонул в грохоте взрывов и криках о помощи, он истек кровью, как вспоротое гигантским осколком горло несчастной женщины, он захлебнулся, как ее последний вздох.

Конечно, неумехи из силовиков быстро подсуетились. Они задержали двух россиян из фирмы-изготовителя, которые, по сообщениям государственных агентств, «осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир». То есть запихивали заряды, не влезающие в мортиру, силой, как Баба-Яга – Терёшечку в печку? Еще и ногой утрамбовывали? Но, простите, в министерстве обороны официально заявили, что взрывы произошли в трех местах из шести отведенных под салюты. И каким образом эти двое парней смогли одновременно присутствовать в трех местах и механически воздействовать на заряды, запихиваемые в мортиры? Или они, как Мальчищ-Плохиш, все подготовили заранее? Но тогда это чистая диверсия.

Впрочем, возможно, неумехи из следственного комитета и такие же из министерства обороны просто не успели вовремя созвониться и решить, сколько было взрывов и скольких нужно арестовать, потому и прокололись, как всегда. Впрочем, завтра они могут сверить показания и придумать наконец общую версию. Окажется, что фамилии задержанных россиян – Петров и Боширов, и прибыли они со спецзаданием дестабилизировать обстановку, чтобы отомстить гаранту независимости за гарантии независимости. Или – что фамилии их Коновалов и Ковалев, и это реинкарнация все с той же целью дестабилизации. Будьте уверены: эта компания государственных бездарей напишет километры текстов экспертиз, и мы никогда не узнаем, что и по чьей вине взорвалось.

И уж если фирма-производитель призналась, что поставляет эти заряды по заказу министерства обороны уже десять лет без всякого тендера, то кто может вообще гарантировать, что чиновники министерства все эти годы не перепродавали их дальше, зарабатывая плюс к «откатам» еще пару сотен тысяч на булавки? А в мортиры можно любую ветошь, сделанную на фабрике-кухне умельцами срочной службы, зарядить. Или, к примеру, можно оформить контракт, как это делалось официально все эти годы, на 20 миллионов российских рублей, а в реальности забрать подлежащий уничтожению неликвид, брак, просроченный товар – и поделить по-братски миллионы. Но даже этого они не могут сделать профессионально.

Конечно, в ближайшие дни вся компания будет изо всех сил пытаться исправить собственные информационные проколы и выстроить стройную версию. Но – поздно, сограждане. Глиняная статуя режима рухнула и раскололась на мелкие кусочки, от которых никакой пользы – грязь одна, да еще и взрывоопасная. Теперь всякий, даже «альтернативно одаренный», понял, насколько бездарны, криворуки и подлы эти люди, надувающие щеки в разнообразных кабинетах – от районной администрации до ЦАЛ ДИР БИЕ. Им нельзя доверить не то что страной управлять, или АЭС строить, или салюты устраивать – им нельзя доверить даже телегу с сеном, запряженную ледащей клячей: все равно будут жертвы. И любые здешние зрелища, будь то парады или «Дажынкі», салюты или «Славянские базары», опасны не только для мозгов. Они опасны для жизни. Это главное правило техники безопасности белоруса.

Лукашенко, наверное, до сих пор не понимает, как он был смешон, когда обвинял белорусских детей в неумении пользоваться рубанком и фуганком. Какие, к черту, фуганки и рубанки? Какие парады и салюты? От этой компании нужно прятать даже спички.

Ирина Халип, специально для Charter97.org