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В Норвегии уже каждый второй новый автомобиль - электрический

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  • 6.07.2019, 15:59
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Компания Илона Маска только в прошлом месяце продала в стране 3760 автомобилей, что соответствует доли 24,5%.

В Норвегии почти треть новых автомобилей, проданных в этой стране в прошлом году, были чистыми электромобилями. В прошлом месяце полноценные электромобили составили почти половину в общем объеме проданных автомобилей, пишет «Униан».

Доля электрических моделей составила 48%. То есть, каждый второй проданный в прошлом месяце в Норвегии автомобиль — это чистый электромобиль.

Основной вклад в этот пока недостижимый для других стран результат внесла компания Tesla.

В Норвегии, где компания Илона Маска является неоспоримым лидером (как в сегменте электромобилей, так и в целом), только в прошлом месяце Tesla продала 3760 автомобилей, что соответствует доли 24,5%. Это больше, чем VW и Toyota, занимающие второй и третье место по продажам вместе взятые. Самой продаваемой является младшая модель Model 3, которая составила почти 80% в общем объеме поставок (2 999 штук). С начала года компания продала в Норвегии 12 605 автомобилей, заняв 16,1% рынка.

Как известно, Норвегия стремится, чтобы к 2025 году все 100% продаваемых новых автомобилей были электрическими. При нынешних темпах роста продаж электромобилей эта цель кажется вполне достижимой. Успехи Норвегии в пересаживании граждан с обычных автомобилей на гибриды или электрокары обусловлены не только предпочтениями ее жителей и грамотной правительственной политикой с щедрыми налоговыми льготами. Население этой немаленькой по площади страны составляет всего около 5,5 млн человек. По данному показателю страна занимает 119-е место в мире.


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