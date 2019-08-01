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Светлогорский завод беленой целлюлозы разрывает контракт с китайцами

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  • 1.08.2019, 15:35
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Возможно, из-за обрушения крыши.

Светлогорский ЦКК проведет внеочередное собрание акционеров 15 августа. Первый вопрос в повестке дня — расторжение контракта строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМС (САМСЕ).

За комментарием по поводу расторжения контракта Office Life обратился к пресс-секретарю концерна «Беллесбумпром» Ружене Новицкой.

«Это право предприятия, это обычные коммерческие вопросы. Зачем их кому-то комментировать?» — удивилась пресс-секретарь.

Со своей стороны рискнем предположить, что китайскому подрядчику решили не спускать обрушение крыши за заводе беленой целлюлозы. Напомним, в мае Сергей Румас так комментировал ситуацию на Светлогорском ЦКК:

«Предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. К сожалению, нам не удается договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами».

Премьер-министр тогда признал, что с учетом отсутствия генподрядчика и случаются такие неприятные инциденты, как случай с частичным обрушением кровли. По его словам, это «неприятный, но, к сожалению, неизбежный момент, когда объект вводится не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком».

Напомним, завод беленой целлюлозы работает в тестовом режиме с конца 2017 года. Работа завода вызывает много нареканий у местных жителей, которые выходят на протест против работы вредного предприятия.


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