закрыть
10 августа 2019, суббота, 11:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Торговая война США c Китаем чревата падением цен на нефть

  • 10.08.2019, 10:41
Торговая война США c Китаем чревата падением цен на нефть

Ситуация становится еще более неопределенной.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"В прошлом отчете нами были высказаны опасения по поводу состояния мировой экономики, что выразилось в сниженииоценок относительно роста спроса на нефть. Теперь ситуация становится еще более неопределенной: торговый спор между США и Китаем остается нерешенным, и в сентябре должны быть введены новые тарифы. Напряжение между этими двумя странами усилилось на этой неделе, что отражается в сильном падении на фондовых и товарных рынках", - говорится в отчете.

В августовском отчете МЭА снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 годах - на 100 тыс. б/с и 50 тыс. б/с соответственно. Но с учетом изменения оценок по 2018 году, прогноз по абсолютной величине спроса в 2019 году не изменился - 100,4 млн б/с.

"Перспектива хрупкая, с большей вероятностью пересмотра в сторону понижения, чем пересмотра в сторону повышения", - говорится в отчете агентства.


популярное за неделю

Мнение

Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников