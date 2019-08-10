Торговая война США c Китаем чревата падением цен на нефть 10.08.2019, 10:41

Ситуация становится еще более неопределенной.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"В прошлом отчете нами были высказаны опасения по поводу состояния мировой экономики, что выразилось в сниженииоценок относительно роста спроса на нефть. Теперь ситуация становится еще более неопределенной: торговый спор между США и Китаем остается нерешенным, и в сентябре должны быть введены новые тарифы. Напряжение между этими двумя странами усилилось на этой неделе, что отражается в сильном падении на фондовых и товарных рынках", - говорится в отчете.

В августовском отчете МЭА снизило оценку роста спроса на нефть и в 2019, и в 2020 годах - на 100 тыс. б/с и 50 тыс. б/с соответственно. Но с учетом изменения оценок по 2018 году, прогноз по абсолютной величине спроса в 2019 году не изменился - 100,4 млн б/с.

"Перспектива хрупкая, с большей вероятностью пересмотра в сторону понижения, чем пересмотра в сторону повышения", - говорится в отчете агентства.