Супермассовая акция протеста в Москве (Видео, онлайн) 10.08.2019, 13:31

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Фото: EPA/UPG

Россияне требуют вернуть честные выборы.

На проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа проходит разрешенный митинг в поддержку политиков, которых Мосгоризбирком не допустил до выборов в Москве.

Это первый массовый митинг за последние несколько недель, который власти Москвы разрешили провести. На нем выступят рэпер Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK, журналист Леонид Парфенов, актер Михаил Ефремов, писательница Людмила Улицкая, сами недопущенные к выборам кандидаты в депутаты Мосгордумы и родственники арестованных по "делу о массовых беспорядках".

Телеканал "Настоящее время" ведет прямую трансляцию с проспекта Сахарова и с других улиц Москвы.

Предыдущие акции 27 июля и 3 августа не были согласованными. Полиция и Росгвардия их жестко разогнали, задержав более двух тысяч человек и отправив под арест и оштрафовав несколько сотен. Также Следственный комитет завел после этих акций "дело о массовых беспорядках", по которому арестованы уже 10 человек.

Заявка на митинг на проспекте Сахарова была подана от лица представительницы "Яблока" незарегистрированного кандидата Елены Русаковой, а также Дениса Шендеровича и Эльвиры Вихаревой. На акции, как следует из заявки, могут присутствовать до 100 тысяч человек. Однако митинг поддержала также юрист ФБК Любовь Соболь, которую Центризбирком отказался допускать до выборов в Москве, и другие представители оппозиции. Поэтому не исключено, что митинг на Сахарова в итоге изменит формат и может продолжиться за пределами одной улицы.

Несмотря на то, что мэрия Москвы разрешила мероприятие, она запретила выступать на нем рэперу Face, а также группам "Кровосток" и IC3PEAK, предупредив, что если на митинге будет музыка, то согласование акции будет отменено. Однако организаторы акции заявили, что не будут отменять выступление музыкантов.