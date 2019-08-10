В Минске мальчик упал с крыши 12-этажного дома 3 10.08.2019, 14:35

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Но остался жив.

В Минске мальчик 10-12 лет упал с крыши 12-этажного дома, ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Такая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

О происшествии сообщил очевидец сегодня около часа дня. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Плеханова.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, мальчик играл на крыше с другом.