Дудь, Оксимирон и другие: кто из звезд пришел на митинг в Москве 10.08.2019, 17:52

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Фото: Евгений Фельдман/«Медузы»

Россияне добиваются честных выборов.

Москву и Санкт-Петербург 10 августа вновь охватили масштабные акции протестов, участие в которых приняли российские знаменитости, пишет «Обозреватель».

Так, на митинг прибыл известный рэпер Оксиморон (Oxxxymiron), который отказался пока от комментариев журналистам, но продемонстрировал всем надпись на футболке: "Свободу Егору Жукову".

Оксимирон приехал на акцию на проспекте Сахарова. На футболке у него написано «Свободу Егору Жукову». Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/PcPUTxwEkh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Кроме того, на акции был замечен рэпер Fаce. Он пришел на протесты в черной толстовке с явным намерением присоединиться к демонстрантам.

Fаce

ФОто: МБХ медиа

Также к людям присоединился популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, завернувшись в российский флаг.

Юрий Дудь

Фото: Карточный домик

Также на акции "Вернем себе право на выборы" были замечены: журналист Леонид Парфенов, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, группа "Кровосток" и писательница Людмила Улицкая.

"Я всегда прихожу на акции, когда у меня есть возможность, я стояла с Немцовым рядом в 12-ом году и говорила, что будущий президент где-то здесь, в толпе. А теперь я говорю, что будущий президент сейчас в камере", — сказала писательница корреспонденту "Открытых медиа".

Леонид Парфенов

Фото: Новая газета

Даниил Поперечный

Фото: "Открытая редакция"

Эльдар Джахаров

Фото: "Открытая редакция"

Людмила Улицкая

ФОто: МБХ медиа

Известный мент из сериала "Глухарь" Влад Котляровский пришел на мероприятие. Силовики вместо дубинки применили к нему фотоаппарат, то есть заделали с ним селфи.

Котляровский с силовиками

Фото: MDK

Тем временем, власти организовали в московском парке Горького фестиваль Meat&Beat, с надеждой подкупить выступлением Егора Крида. Но что-то пошло не так.

На Крида почти никто не пришел

Фото: Протесты в мире

Рэпер Face выступил с песней "Салах". "Я хочу сказать спасибо каждому, кто сюда сегодня пришел. Спасибо всем, кто поддерживает "Отпускай" и "Допускай". Я сказал чушь про эту ситуацию, связав ее с политикой. Я не люблю власть человека над другим человеком. Но я выступаю за свободу и поэтому сейчас здесь", – сказал рэпер со сцены.

Тем временем, актриса Comedy Woman Екатерина Варнава отказалась вести фестиваль Meat & Beat, который проходит в Парке Горького в Москве 10 и 11 августа.

"Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной – уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я", – написала она в Instagram.