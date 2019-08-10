Дудь, Оксимирон и другие: кто из звезд пришел на митинг в Москве
- 10.08.2019, 17:52
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Россияне добиваются честных выборов.
Москву и Санкт-Петербург 10 августа вновь охватили масштабные акции протестов, участие в которых приняли российские знаменитости, пишет «Обозреватель».
Так, на митинг прибыл известный рэпер Оксиморон (Oxxxymiron), который отказался пока от комментариев журналистам, но продемонстрировал всем надпись на футболке: "Свободу Егору Жукову".
Оксимирон приехал на акцию на проспекте Сахарова. На футболке у него написано «Свободу Егору Жукову». Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/PcPUTxwEkh— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019
Кроме того, на акции был замечен рэпер Fаce. Он пришел на протесты в черной толстовке с явным намерением присоединиться к демонстрантам.
Также к людям присоединился популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, завернувшись в российский флаг.
Также на акции "Вернем себе право на выборы" были замечены: журналист Леонид Парфенов, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов, группа "Кровосток" и писательница Людмила Улицкая.
"Я всегда прихожу на акции, когда у меня есть возможность, я стояла с Немцовым рядом в 12-ом году и говорила, что будущий президент где-то здесь, в толпе. А теперь я говорю, что будущий президент сейчас в камере", — сказала писательница корреспонденту "Открытых медиа".
Известный мент из сериала "Глухарь" Влад Котляровский пришел на мероприятие. Силовики вместо дубинки применили к нему фотоаппарат, то есть заделали с ним селфи.
Тем временем, власти организовали в московском парке Горького фестиваль Meat&Beat, с надеждой подкупить выступлением Егора Крида. Но что-то пошло не так.
Рэпер Face выступил с песней "Салах". "Я хочу сказать спасибо каждому, кто сюда сегодня пришел. Спасибо всем, кто поддерживает "Отпускай" и "Допускай". Я сказал чушь про эту ситуацию, связав ее с политикой. Я не люблю власть человека над другим человеком. Но я выступаю за свободу и поэтому сейчас здесь", – сказал рэпер со сцены.
Тем временем, актриса Comedy Woman Екатерина Варнава отказалась вести фестиваль Meat & Beat, который проходит в Парке Горького в Москве 10 и 11 августа.
"Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной – уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я", – написала она в Instagram.
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Не уверена, что проявление гражданской позиции - это писать оскорбления и угрозы в адрес человека, но мне за эти пару дней так часто предлагали сгореть в Аду, что аж насморк начался😂 Боюсь, я пока вас разочарую. Гореть в аду не собираюсь, а вот тем, кто активно оставлял у меня на странице комментарии с дерзкими и уверенными проклятиями - советую вам карму свою почистить добрыми делами. Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я. #photo @dvelichko