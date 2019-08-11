Polityka: Военный флот России - это плавающий Чернобыль 11.08.2019, 10:59

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Главный соперник РФ - ее же вооруженные силы.

Недавний пожар на суперсекретной подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет реальную угрозу: не из-за своей боевой мощи, а из-за состояния, в котором он находится. В первую очередь он угрожает самому себе, но при неблагоприятных обстоятельствах может произойти трагедия мирового масштаба, пишет журналист польского издания Polityka Михал Фишер (Michał Fiszer) (перевод - inosmi.ru).

В XXI веке в результате аварий на подводных лодках и разных инцидентов погибли 294 служащих флота. Более половины, 156 человек, лишились жизни на российских кораблях. Далее идут Китай (70), Аргентина (44) и Индия (19, там, кстати, затонула лодка российского производства). Список замыкают двое британцев, американец, канадец и эквадорец.

Самую большую опасность представляют аварии на атомных субмаринах, а АС-12 «Лошарик» был одной из них. Недавно российская пресса сообщила, что 14 человек принесли себя в жертву, чтобы предотвратить масштабную катастрофу, связанную с радиационным загрязнением. Правда, мощность типового реактора на подводной лодке составляет всего 190 МВт (а одного блока на Чернобыльской АЭС составляла 3 200 МВт), но даже он мог бы наделать бед.

Тонущие Чернобыли

В целом затонуло девять атомных подводных лодок: две американские (обе в 1960-е годы) и семь советских или российских. На дне океанов лежат 11 реакторов (два американских и девять советских), а также находившиеся на борту субмарин ядерные боеголовки, количество которых сложно точно установить. На затонувшей в 1986 году подлодке К-219 было 16 ракет с боеголовками. Несколько дней назад норвежцы забили тревогу, зафиксировав утечку радиации с корабля К-278 «Комсомолец». Пока неизвестно, в чем проблема: в реакторе или в двух торпедах, которые до сих пор находятся в его пусковых установках.

К-278 «Комсомолец» была экспериментальной моделью подлодки нового поколения, поступившей на службу в 1984 году. 7 апреля 1989 года, когда она возвращалась с третьей боевой службы и находилась на глубине в 380 метров, в задней части ее корпуса вспыхнул пожар.

Пожары на российских кораблях

Пожары на советских, а потом российских кораблях случались поразительно часто, что само по себе характеризует их техническое состояние. Чаще всего источником неприятностей становилась утечка горючих веществ (гидравлической жидкости или, что еще хуже ракетного топлива) в сочетании с коротким замыканием. В итоге происходили аварии, последствия которых экипажу приходилось устранять в море (правда, это не всегда удавалось).

Видимо, так и произошло на этот раз (точную причину пожара на К-278 так и не установили). Лодка успела подняться на поверхность, 65 из 69 моряков выбрались из нее, спасти удалось 27 из них, 42 человека погибли (38 — из-за переохлаждения в воде или отравления дымом). Корабль затонул примерно в 250 километрах к югу от норвежского острова Медвежий, где остается до сих пор на глубине более 1 500 метров.

В XXI веке затонули всего две подлодки, обе были российскими. История потерпевшей крушение 12 августа 2 000 года К-141 «Курск» (погибли все 118 членов ее экипажа), хорошо известна. В любом случае, о ней говорили больше, чем об истории К-159 — одной из 13 подлодок проекта 627А «Кит», спущенной на воду в 1963 году. Уже в 1965 году на ней произошла утечка радиоактивного пара из охлаждающих трубок конденсатора, в результате чего оказался заражен весь реакторный отсек. После ремонта корабль вернулся на службу. В мае 1989 года его вывели из боевого состава флота и отправили на базу в городе Островной (в советские времена — Мурманск-140), которая находится в нескольких десятках километров от Мурманска. Попасть туда до сих пор можно только получив специальное разрешение. В течение следующих 14 лет К-159 ржавела в компании других 15 подобных развалин, из ее ядерных реакторов даже не извлекли топливо.

Никаких работ по консервации не проводилось, так что корабли продолжали разрушаться. В 2003 году пять скандинавских и балтийских стран выделили российскому флоту 200 миллионов долларов на то, чтобы он занялся утилизацией этих плавучих ядерных бомб. Их начали переводить на судоремонтный завод в Снежногорске, но по пути от К-159 открепился понтон, который удерживал ее на плаву, и 30 августа 2013 года подлодка затонула вместе с 9 из 10 находившихся на ее борту членами экипажа.

Комиссия, созданная по распоряжению Владимира Путина, выявила ряд нарушений в ходе проведения операции, а обвинения предъявили капитану второго ранга Сергею Жемчугову, который руководил буксировкой. На пенсию отправили также командовавшего Северным флотом адмирала Геннадия Сучкова (его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года). Жемчугова, тоже получившего условный срок, выгнали с флота, и позже он обнародовал любопытные факты: понтоны были произведены еще в 1940-х годах, из них выходил воздух, а крепили их к заржавевшим деталям подлодки. Просто чудо, что затонул всего один из 16 кораблей (кстати, шедший 13-м).

Бездомный корабль

Российский ВМФ — это лишь тень былой мощи (если считать, что советские морские силы ей вообще обладали). До недавнего времени предметом его гордости был единственный авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Он был построен в Николаеве, на Украине, и поступил на службу в январе 1991 года. Долгое время он даже не проходил серьезного ремонта, потому что у Северного флота, куда он попал, не было соответствующего порта: корабль годами держали на рейде, занимаясь его обслуживанием в море. В конце концов корабль решили отремонтировать с использованием плавучего дока ПД-50, построенного по заказу СССР в Швеции еще в 1980 году. Это был самый большой такого рода объект в мире.

«Адмирал Кузнецов» поместили в док в октябре 2017 года, но 30 октября 2018 тот затонул, а авианесущий крейсер, с которого сняли часть обшивки подводной части корпуса, спасли лишь чудом.

Причина происшествия оказалась невероятной: внезапно прекратилась подача электричества с берега, из-за чего отключились насосы, удерживавшие док в стабильном положении. Неизвестно, в чем было дело: в аварии или в неоплаченных счетах (так в российском флоте тоже случается). Дизель-генераторы запустить не удалось, поскольку… в рамках программы экономии не закупили топливо.

Только на буксире

Гордость российского флота, которую залатали на скорую руку, чтобы она окончательно не пошла ко дну, стоит сейчас на судоремонтном заводе, а ценный док покоится на дне. Когда закончится ремонт (и удастся ли довести его до конца) неизвестно. По официальной версии это должно произойти в 2021 году, но в нее никто не верит. Ведутся разговоры об использовании плавучего дока, который построили для СССР в Японии, но сейчас он находится в Тихом океане. Я могу себе представить, как его будут буксировать через полмира…

Когда эскадра больших российских военных кораблей отправляется в далекие моря, их сопровождают не только танкер и суда снабжения, но и океанский буксир. Это довольно необычная практика, но россияне реально оценивают ситуацию: в любой момент какой-то из несмотря ни на что ценных кораблей может потребоваться отбуксировать обратно на базу.