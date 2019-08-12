Перед взрывом в Северодвинске «Росатом» проводил испытания «нового специзделия» 5 12.08.2019, 17:37

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После взрыва произошел кратковременный радиоактивный скачок.

В России ЧП со взрывом и выбросом радиации в Архангельской области, из-за которого погибли сотрудники саровского ядерного центра, произошло во время испытания «нового специзделия». Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои», — цитирует пресс-служба.

Напомним, взрыв с возгоранием произошел 8 августа на полигоне Минобороны близ поселка Нёнокса под Северодвинском. Инцидент случился при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, его жертвами стали пять человек — это сотрудники предприятия «Росатома» — Российского федерального ядерного центра: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

После взрыва произошел кратковременный радиоактивный скачок, который был зафиксирован в находящимся в 30 км Северодвинске, Согласно сообщению властей, повышение радиационного фона было двукратным и длилось не более часа. Позже власти удалили это сообщение.

Директор ядерного центра Валентин Костюков заявил в эфире саровского телеканала «Канал-16», что подготовка к испытанию нового оружия длилась больше года, а научный руководитель центра Вячеслав Соловьев уточнил, что одним из направлений их деятельности является «создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов».