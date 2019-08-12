Аргентинский песо рухнул на 30% за полчаса 1 12.08.2019, 19:05

1,511

Рынок оценивает вероятность дефолта Аргентины в 72% в ближайшие 5 лет.

Аргентина, пережившая в своей истории 8 дефолтов по внешнему долгу, из которых два состоялись в 21-м веке, снова оказалась на краю финансовой пропасти.

На торгах в понедельник в течение 30 минут аргентинский песо рухнул на 30% на фоне результатов праймериз, состоявшихся в стране в воскресенье, передает finanz.ru.

В ходе всенародного голосования граждане Аргентины выбирали кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Но поскольку все политические силы выставили только одного претендента, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, раскрывшим расклад сил перед президентскими выборами, намеченными на 27 октября.

Победу с результатом 47,65% голосов одержал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, представляющий партию Frente de Todos («Всеобщий фронт»), который выдвигается в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер. Она занимала высший пост в Аргентине с 2007 по 2015 год, а в случае победы Фернандеса на выборах станет вице-президентом.

Действующего президента Маурисио Марки поддержали 32,08% избирателей. Рынки ждали поражения Макри, но разрыв оказался гораздо хуже прогнозов, пишут аналитики Goldman Sachs: если расклад сил не изменится, Фернандес победит в первом туре - для этого необходимо более 45% голосов, либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

На результатах «праймериз» курс доллара к песо обновил исторический рекорд в 62 песо за доллар против 45,3 на закрытии торгов в пятницу и 19 песо в начале прошлого года.

Стоимость страховки от дефолта Аргентины взлетела почти вдвое - с 1040 до 1917 базисных пунктов, что, согласно котировкам CDS, предполагает 72% вероятности дефолта в ближайшие 5 лет.

Рынок акций рухнул на 12% по индексу MERVAL, пережив худший однодневный провал с 2008 года.

Результаты «праймериз» можно считать «необратимыми», пишет Goldman Sachs: ухудшение отношения инвесторов ударит по денежному рынку, снизит ликвидность и доступность кредитов, ударив по все еще неустойчивой аргентинской экономике, которую всего год назад пришлось спасать от дефолта очередным пакетом помощи МВФ на 50 млрд долларов.

Более всего политический шок ударит по песо - в результате нынешняя администрация не сможет затормозить инфляцию, что еще больше снизит шансы Марки на переизбрание, отмечает GS.

На протяжении последних 14 лет Аргентина почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.