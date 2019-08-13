Уроки Кыргызстана: кто будет мешками с картошкой двери подпирать? 8 Алесь Киркевич, «Белгазета»

13.08.2019, 9:11

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Вспоминается «Осень Патриарха» Габриэля Маркеса.

В Кыргызстане силовики арестовали экс-президента Алмазбека Атамбаева. Арестовали, правда, не сразу - только на второй день. Первый штурм дворца бывшего «отца нации» в селе Кой-Таш отбили его сторонники: один спецназовец был убит, а еще шестерых взяли в плен.

«Меня можете расстрелять, но ребят не трогайте, - так Атамбаев вел переговоры с силовиками перед сдачей. - Стрелял только я, никто больше». В самом дворце спецназовцы впоследствии изъяли больше десятка автоматов, пистолетов и даже снайперскую винтовку. На этажах и роскошных лестничных пролетах с лепниной и хрустальными бра были оборудованы огневые позиции из мешков с песком, будто действие происходит не в СНГ, а где-то в Южной Америке, в одной из резиденций Пабло Эскобара.

Что сказать, Алмазбек Атамбаев держался достойно - подтянутый, с расправленными плечами и гордо поднятой головой, с закатанными по локоть рукавами белоснежной рубашки он на выходе здоровался за руку с людьми в черном - своими соотечественниками, сегодня пленителями, а завтра, возможно, и палачами. Злые языки нашептывали журналистам, мол, экс-президент давно отличался экзальтированным поведением, возможно, находился под воздействием неких веществ, да и алкоголя не чурается. Бог им судья, шептунам этим. Со свечкой никто не стоял.

Что же произошло? Бывшему президенту вменили парочку коррупционных дел, а также освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в далеком 2013-м. Что тут сказать? Киргизия - это горы и степь. А значит - территория свободы. Почему бы и не освободить? С коррупцией же пусть разбираются гособвинители. В плюсы Атамбаеву можно поставить как минимум добровольную передачу власти своему преемнику - действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову, который его сейчас, собственно, и посадил.

Для своего региона Кыргызстан, безусловно, страна уникальная. Тут реально работает сменяемость власти, а законом закреплен лимит президентства - один шестилетний срок и не днем больше. Согласитесь, это резко отличается от Узбекистана или Туркмении с пафосными правителями и немножко «богами» с приставкой «навсегда». Киргизы издавна были кочевниками, любили свободу: хочу туда скот поведу, хочу - туда. Протест на низовом уровне в любой момент мог нарасти как снежный ком, власть это знает и учитывает. Другое дело та же оседлая Туркмения, где общество вынуждено принимать форму сосуда, в который его заливают.

Похож ли Кыргызстан на Беларусь? В чем-то да, в чем-то нет. Страна эта, конечно же, дотационная - из своего-родного у киргизов только несколько золотых приисков и «золотые руки» киргизских швей, на хрупких плечах которых держится легкая промышленность. Дотации традиционно с 1990-х приходят из Китая, Казахстана и даже Японии. Молодежь едет на заработки в Россию, иногда возвращается, иногда нет. Свободолюбие и взрывной характер отличают кочевников-киргизов от оседлых белорусов: именно здесь в апреле 2010-го повстанцы водили по улицам Бишкека полураздетого и окровавленного бывшего министра МВД Молдомуса Конгантиева. Для наших силовиков, наверное, более страшного ночного кошмара и не придумаешь…

Кстати, именно в результате беспорядков и смены власти весной 2010-го в Беларуси и оказался бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Сейчас в интернете шутят, мол, если и этого (Атамбаева) к нам привезут, то у нас киргизских президентов окажется больше, чем своих белорусских. Шутки-шутками, но Бакиеву на родине грозил серьезный срок, к которому его приговорили заочно, - 24 года. Уж лучше у нас по Карла Маркса разгуливать да по дому недалеко от Дроздов. На праздники можно и к сыну Максиму Бакиеву в Лондон слетать: у того дом поинтереснее, за 3,5 млн фунтов…

Если прагматично, то тогда, в уже далеком 2010-м, Беларусь приняла не оборванца из бессмертного булгаковского «Бега», готового просить милостыню на улицах Константинополя. Бакиев человек не бедный, а значит - в страну приехал не только человек, но и его деньги. Если каким-то чудом с Атамбаевым получится аналогичная ситуация - так милости просим! Можете, братья-киргизы, и следующего присылать - пусть только деньжат подкопит. Беларусь - страна гостеприимная!

Ну а если «по Фрейду», то есть в приеме таких беглецов что-то глубоко интимное для каждого авторитарного лидера. Помните «Осень Патриарха» Габриэля Маркеса? Там диктатор на берегу моря построил специальную виллу для беглецов - бывших диктаторов. Вчера ты с ними встречался и вершил судьбы мира, а сегодня можешь покровительственно похлопать по плечу: «Живи, родной, тебя тут никто не тронет!» Ну и опять же, в шахматы поиграть, стопочку коньяка закинуть. Приятно же.

Кроме приятного, однако, есть и другая сторона медали. Уверен, что после каждого падения одного из правителей в СНГ наш бессменный лидер проворачивает аналогичную ситуацию относительно себя самого. Мол, а что, если?.. Ведь сегодняшнего президента Киргизии Жээнбекова бывший глава страны, а ныне узник СИЗО Атамбаев считал своим преемником: помог во время выборов, хвалил и давал советы до определенного момента, пытался руководить из-за спины, а тот… «презлым заплатил за предобрейшее». Ну и как Александру Григорьевичу после таких примеров преемника оставлять? Он же сдаст! Они же все сдадут, сукины дети! Кому тут верить?

Или взять ситуацию со штурмом, когда на помощь Атамбаеву пришли сотни сторонников, готовых чинить герилью и в селе Кой-Таш, где стоит его дворец, и в Бишкеке. Кто в аналогичном случае придет на помощь в Беларуси? Кто будет таскать мешки с песком по лестницам резиденции в Дроздах и оборудовать там огневые позиции? Может, актив БРСМ? Или «партайгеноссе» из «Белой Руси»? А может, жители Шклова и окрестностей объявят поход на Минск, чтобы отстоять честь и свободу первого президента страны? Верится с трудом. Здесь даже вечная «богиня избирательной урны» окажется бессильна.

Тревожные мысли нужно гнать из головы, чего их мусолить? Лучше пойти дров нарубить или ранней картошки лукошко выкопать. Да, «вертикаль» с чиновниками и комсомольцами трусливая и безынициативная: эти не защитят, зато и сами не нападут. Ведь если все-таки… одному придется мешками с картошкой дверь подпирать, а тут окажется, что и заряженного автоматного рожка в старости подать некому.

Алесь Киркевич, «Белгазета»