В Кыргызстане следствие полагает, что Атамбаев лично убил бойца спецназа
- 13.08.2019, 10:51
Экс-президент Кыргызстана произвел шесть выстрелов.
Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что в бойца спецназа во время спецоперации в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева стреляли на поражение.
В то же время, он подчеркнул, что огнестрельное оружие было только у Атамбаева, сообщает 24.kg.
«Он стрелял шесть раз в сторону подразделения Альфы. Все шесть выстрелов нашли подтверждение…Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле», — сказал Опумбаев.
Он добавил, что ни один человек со стороны жителей и сторонников не получил ранения.
«Спецназ мог применить оружие, но он этого не сделал. На месте найдены снайперская винтовка, два цинковых ящика с тысячей патронов, винтовки, пистолеты. Атамбаев тщательно готовился», — добавил Опумбаев.
8 августа Атамбаев сам сказал, что стрелял шесть раз в сторону Альфы. На основании этого анализа и других свидетельских показаний была проверка.
Ранее сообщалось, что Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот.
Кроме того, Атамбаева обвиняют в организации беспорядков, причастности к незаконному обороту оружия, препятствовании следствию, захвате заложников, убийстве и покушении на убийство.