В Кыргызстане следствие полагает, что Атамбаев лично убил бойца спецназа 13.08.2019, 10:51

Фото: АКИpress

Экс-президент Кыргызстана произвел шесть выстрелов.

Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что в бойца спецназа во время спецоперации в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева стреляли на поражение.

В то же время, он подчеркнул, что огнестрельное оружие было только у Атамбаева, сообщает 24.kg.

«Он стрелял шесть раз в сторону подразделения Альфы. Все шесть выстрелов нашли подтверждение…Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле», — сказал Опумбаев.

Он добавил, что ни один человек со стороны жителей и сторонников не получил ранения.

«Спецназ мог применить оружие, но он этого не сделал. На месте найдены снайперская винтовка, два цинковых ящика с тысячей патронов, винтовки, пистолеты. Атамбаев тщательно готовился», — добавил Опумбаев.

8 августа Атамбаев сам сказал, что стрелял шесть раз в сторону Альфы. На основании этого анализа и других свидетельских показаний была проверка.

Ранее сообщалось, что Алмазбека Атамбаева обвинили в попытке совершить государственный переворот.

Кроме того, Атамбаева обвиняют в организации беспорядков, причастности к незаконному обороту оружия, препятствовании следствию, захвате заложников, убийстве и покушении на убийство.