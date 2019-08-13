К чему приведут валютные войны США, Китая и ЕС 13.08.2019, 14:23

Пока летят щепки, но скоро полетят целые колоды и валуны.

Мы живем в очень сложном мире – это странная мозаика пересекающихся интересов разных стран, каждая из которых видит свое будущее по-разному.

Новая плоскость выяснения отношений между странами – валютные войны. Это опасный и малоизученный экономистами фронт межгосударственных конфликтов, грозящий мировой экономике множеством рисков.

Сами посудите. Китайский Центробанк девальвирует юань, разрешая ему пересечь психологическую отметку в семь юаней за американский доллар. Дональд Трамп и американский Минфин – в шоке.

Президент США в Twitter обвиняет Китай в манипулировании своей валютой ради интересов своих экспортеров. Например, компании Huawei, производителя смартфонов и инфраструктуры для связи 5G. Ранее у Huawei возникли крупные проблемы в получении разрешения строить сеть 5G в Великобритании, Австралии, Индии. Китайскую компанию обвинили в ненадежности в вопросах кибербезопасности. Якобы, если данные будут проходить через 5G-инфраструктуру Huawei, к ним получат доступ китайские спецслужбы.

Но вернемся к валютным войнам. Пару месяцев назад Трамп обвинил в манипулировании своей валютой еще и Европейский Центробанк (ЕЦБ), который проводит очень мягкую монетарную политику. Разбушевавшись, Трамп раскритиковал после этого еще и центробанк своей страны – Федеральный резерв – за то, что тот ведет политику дорогого доллара, а это бьет по американскому бизнесу. В ответ ФРС ставку все же снизила, причем впервые с 2008 года.

Что мы имеем в результате? А то, что Китай, США и еврозона начали соревнование – у кого мягче монетарная политика. Пока летят щепки, но скоро, боюсь, полетят целые колоды и валуны, обрушившись на и без того склоняющуюся к рецессии глобальную экономику.

Развитым странам ставки понижать особо некуда. Например, Япония, этот вечный дефляционный инвалид глобальной финансовой системы, уже далеко не первый год думает над тем, как выбраться из проклятия негативных ставок. На минуточку: глобальный объем корпоративного и государственного долга с негативной доходностью скоро достигнет $15 трлн.

И вот на таком неприятном фоне начинаются валютные войны. А тут еще и новое британское правительство Бориса Джонсона собирается поливать Евросоюз волнами финансового скепсиса: мол, монетарное единство еврозоны – это глупость, а политическая обоснованность евро – большая ошибка. Возможно, даже крупнейшая в истории Евросоюза, считают в Кабмине Джонсона. А в ЕС полным-полно скептиков, которые с радостью поверят в пропаганду брекзитеров.

Больше всего пугает тот тон, с которым ведутся нынешние валютные войны. Развитый мир вполне дружно жил в общем режиме мягкой монетарной политики в 2008-2013 годах, и никто никому не угрожал. Центробанки понемногу разогревали экономику, а интеллигентный Барак Обама нормально общался и с европейцами, и с китайцами.

Да, во всей этой монетарной мягкости были свои перекосы. Например, немец среднего возраста никак не мог понять, почему из общего европейского финансового котла должна платиться пенсия священнику Греческой православной церкви, который вышел на эту пенсию намного раньше, чем родители немца.

Такую странную ситуацию создала политика Европейского Центробанка. Даже Криштиану Роналду, легенде европейского футбола, пришлось со своим контрактом на этом фоне побывать в залоге у ЕЦБ по кредиту рефинансирования. К тому же, сверхмягкая монетарная политика больно бьет по поколению миллениалов. Такая политика центробанков взвинчивает цены на недвижимость, которую миллениалам уже пора покупать. Все-таки, и возраст уже не 22, и дети есть, и барбекю для друзей на заднем дворике собственного дома хочется устроить в субботу.

Ключевая опасность валютных войн заключается в том, что в случае наступления полномасштабного мирового экономического кризиса центробанки уже не смогут на него корректно отреагировать. Снижать ставки будет некуда. И вот тогда мир начнет искать виновных. И найдет их в Трампе, Джонсоне или ком-то другом, но легче от этого не станет.

Самое грустное – то, что и правительства разных стран, и крупные транснациональные корпорации найдут способы пережить и рецессию, и возможный кризис. А вот найдет ли этот способ водитель Uber из Украины, бармен из отеля на живописном турецком побережье или работник порта Пирей в Греции – большой вопрос.

Рецессия и кризис – это в первую очередь безработица и остановка роста зарплат. Так, открывая Facebook во время падения темпов экономического роста, вы увидите не посты друзей о походах в ресторан Черноморка или ЖЗЛ, не поездки в Париж и Амстердам, а сообщения о сокращении, увольнении и просьбы помочь с трудоустройством.

Так что надеемся на то, что сильным мира сего придут в голову правильные мысли, и они будут конструктивно креативить, изобретая все новые способы разогреть экономику, а не нагнетать негативный накал и покрывать друг друга проклятиями.

Иван Верстюк, «Новое время»